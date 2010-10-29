بررسی بیشتر حادثه مترو در کمیسیون اجتماعی/ نصب مسیر نابینایان در مترو

مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه گفت: در جلسه بررسی حادثه سقوط زن نابینا به داخل مترو در کمیسیون اجتماعی مجلس شرکت مترو مقصر شناخته نشد و اعضای کمیسیون اعلام کردند که باید بررسی بیشتری انجام شود.

جعفر ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هدف از بررسی این موضوع در کمیسیون اجتماعی و عمران مجلس، محکومیت و یا اعلام مقصر حادثه نبود و نمایندگان می خواستند در این زمینه توضیحات مسئولان را بشنوند.

وی ادامه داد: پاسخ مسئولان مترو درمورد این حادثه قانع کننده و روشنگر بود و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به این نتیجه رسیدند که باید بررسی بیشتری بر روی موضوع انجام دهند.

مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو با بیان اینکه اعتقاد داریم از نظر ایمنی و مناسب سازی برای معلولان، مترو وضعیت بهتری نسبت به فضاهای دیگر دارد، گفت: نماینده بهزیستی که در این جلسه حضور داشت اعلام کرد که میزان مناسب سازی ساختمانها و فضاهای عمومی مختلف در بهترین حالت 30 درصد است و ما در مترو بیش از این میزان امکانات داریم.

وی تصریح کرد: نمایندگان بعد از توضیحات مترو قانع شدند وضعیت مناسب سازی مترو از بقیه فضاها بهتر است. وضعیت مناسب سازی مترو تهران مشابه وضعیت مترو بسیاری ازکشورهاست چرا که 95 درصد متروهای دنیا شیشه لبه سکو ندارند و نداشتن این شیشه نقص محسوب نمی شود.

ربیعی افزود: درمجلس فیلم حادثه نمایش داده شد ومعلوم نیست به چه دلیل این سانحه اتفاق افتاد. بلافاصله پنج ثانیه بعد از سقوط این زن نابینا قطار می رسد و از دست پرسنل مترو هم کاری برنمی آمد.

وی با اشاره به اینکه درحال حاضرصفحه فلزی برجسته به پهنای 30 تا 50 سانتیمتردرلبه ایستگاههای مترو وجود دارد گفت: اگر کسی با عصای نابینایان بر روی آن حرکت کند قادر خواهد بود این لبه را لمس کند.

مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران اظهار داشت: در برخی ایستگاهها مسیر برجسته ای وجود دارد که راهنمای نابینا از بیرون ایستگاه تا لبه سکوی مترو است و نابینایان با زدن عصا بر روی این موزائیک برجسته راه خود را پیدا می کنند. این مسیر برجسته هم اکنون در ایستگاههای شهدا و کلاهدوز وجود دارد و در حال نصب آن در ایستگاههای بهارستان و امام خمینی هستیم.

وی با بیان اینکه این مسیر برجسته بیش از اینکه ایمنی و حفاظت ایجاد کند یک راهنما برای نابیناست، گفت: همواره کارکنان مترو آماده هستند تا در صورت درخواست کمک از سوی معلولان و نابینایان این افراد را راهنمایی کنند ولی معمولا این افراد خودشان دوست ندارند که به آنها کمک شود.

وی تاکید کرد: نصب مسیر برجسته درایستگاهها مربوط به این حادثه نیست و ازقبل هم دردستور کار ما قرار داشت. درتمامی ایستگاههایی که جدیدا افتتاح می شود این مسیر وجود دارد و در بقیه هم تا پایان سال این موزائیک ها نصب می شود.