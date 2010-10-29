"هستی و زمان" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب ترجمه انگلیسی کتاب مهم هایدگر با عنوان آلمانی sein und zeit است.

برخی بر این باورند که هایدگر در این کتاب استوارترین ستونهای سنت متافیزیک غرب را به لرزه در آورده است و بر اگزیستانسیالیسم، هرمنوتیک و الهیات مدرن، نظریه و نقد ادبی و هنری، روانکاوی و بسیاری از جنبشهای علوم انسانی معاصر تأثیری بلامنازع گذاشته است.

"هستی و زمان" اثری است فلسفی و به غایت دشوار-خوان، همراه با طرحی شگفت‌انگیز و ژرفایی ستودنی در مضامین و محتوای خود که بی‏شک کار هر مترجمی را در برگرداندن آن به زبانی دیگر با موانع بسیار مواجه می‏کند.

مارتین هایدگر‏ (۱۸۸۹ - ۱۹۷۶) یکی از معروفترین فیلسوفان قرن بیستم بود. او با شیوه‌ای نوین به تأمل درباره وجود پرداخت. فلسفه او بر دیدگاههای بسیاری از فلاسفه بعد از او اثر گذاشت.

هایدگردر این کتاب به نقد تاریخ فلسفه غرب که به تعبیر او همان تاریخ متافیزیک است، پرداخته و در پی طرح افکندن هستی‌شناسی تازه‌ای است که خود آن را هستی‌شناسی بنیادین می‌خواند. از نظر او تاریخ متافیزیک، تاریخ غفلت از هستی است.

در این اثر، تاریخ متافیزیک و مفهوم حقیقت از هراکلیتوس تا هگل مورد بررسی قرار می‌گیرند.