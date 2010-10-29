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۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۰۰

جلوگیری از ورود 15 هزار زائر بدون مجوز به مکه

نیروهای اداره گذرنامه مکه مکرمه از ورود 15 هزار نفر به این شهر که برخلاف قوانین حج و بدون داشتن مجوز حج قصد ورود به این شهر را داشتند جلوگیری کردند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره، روزنامه عکاط عربستان نوشت: نیروهای اداره گذرنامه همچنین 400 قاچاقچی زائران بدون مجوز  را به نهادهای ذیربط در جده و مکه نحویل دادند.

جلوگیری از ورود این افراد در پی مصوبه هفته گذشته کابینه عربستان صورت گرفت که بر اساس آن جابجایی حجاج به مکه مکرمه و مشاعر مقدسه در فاصله زمانی 15 ذی القعده  تا پایان روز 13 ذی الحجه با خودروهایی که کمتر از 25 نفر ظرفیت دارند ممنوع است.

 

کد مطلب 1180502

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