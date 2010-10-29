جلوگیری از ورود 15 هزار زائر بدون مجوز به مکه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره، روزنامه عکاط عربستان نوشت: نیروهای اداره گذرنامه همچنین 400 قاچاقچی زائران بدون مجوز را به نهادهای ذیربط در جده و مکه نحویل دادند.



جلوگیری از ورود این افراد در پی مصوبه هفته گذشته کابینه عربستان صورت گرفت که بر اساس آن جابجایی حجاج به مکه مکرمه و مشاعر مقدسه در فاصله زمانی 15 ذی القعده تا پایان روز 13 ذی الحجه با خودروهایی که کمتر از 25 نفر ظرفیت دارند ممنوع است.



