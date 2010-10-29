جلوگیری از ورود 15 هزار زائر بدون مجوز به مکه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره، روزنامه عکاط عربستان نوشت: نیروهای اداره گذرنامه همچنین 400 قاچاقچی زائران بدون مجوز را به نهادهای ذیربط در جده و مکه نحویل دادند.
جلوگیری از ورود این افراد در پی مصوبه هفته گذشته کابینه عربستان صورت گرفت که بر اساس آن جابجایی حجاج به مکه مکرمه و مشاعر مقدسه در فاصله زمانی 15 ذی القعده تا پایان روز 13 ذی الحجه با خودروهایی که کمتر از 25 نفر ظرفیت دارند ممنوع است.
نیروهای اداره گذرنامه مکه مکرمه از ورود 15 هزار نفر به این شهر که برخلاف قوانین حج و بدون داشتن مجوز حج قصد ورود به این شهر را داشتند جلوگیری کردند.
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره، روزنامه عکاط عربستان نوشت: نیروهای اداره گذرنامه همچنین 400 قاچاقچی زائران بدون مجوز را به نهادهای ذیربط در جده و مکه نحویل دادند.
کد مطلب 1180502
نظر شما