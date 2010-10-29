کوچکترین هارد دیسک دنیا ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم تحقیقاتی روبرتا سسولی از دانشگاه فلورانس که نتایج بررسیهای خود را در تازه ترین شماره مجله عملی نیچر منتشر کرده اند با بودجه شورای تحقیقات اروپا موفق شدند کوچکترین هارد دیسک دنیا را بسازند.

این هارد دیسک از یک لایه فلز طلا با چهار اتم آهن که به مولکولهای آلی پیوند دارند تشکیل شده است.

روبرتا سسولی در این خصوص توضیح داد: "به طور معمول رفتارهای مغناطیسی بر روی سیستمهای بسیار وسیع برای مثال بر روی فلاپی دیسکها ایجاد می شوند. این درحالی است که ما نشان دادیم مولکولهای ویژه ای وجود دارند که می توانند همانند آهنرباهای کوچکی رفتار کنند. این مولکولها همزمان هم می توانند موقعیت مغناطیسی خود را حفظ کرده و هم می توانند یک اثر تونلی ایجاد کنند اثر تونلی یک ویژگی بنیادی برای ذخیره سازی اطلاعات است."

براساس گزارش آنسا، درحال حاضر خاصیت مغناطیسی این سیستم جدید تنها در دمای بسیار پایین ایجاد می شود اما این اولین گام برای ایجاد سیستمهای ذخیره سازی اطلاعات در این ابعاد بسیار کوچک است.