ظرفیت های گردشگری اسلامی باید به کشورهای غیر مسلمان معرفی شود

"محمد رزیف یحیی" جمعه در حاشیه همایش بین المللی گردشگری اسلامی به خبرنگار مهر گفت: در آینده باید بازار گردشگری کشورهای غیر مسلمان نیز مورد توجه فعالین بخش گردشگری کشورهای مسلمان قرار بگیرد.

رئیس اتحادیه گردشگران مسلمان مالزی به برگزاری همایش بین المللی گردشگری اسلامی در این کشور اشاره کرد و گفت: برگزاری این رویدادها زمینه تبادل اطلاعات و تجربیات بین فعالین بخش گردشگری در کشورهای اسلامی را فراهم می کند.

یحیی که قبلا از ایران و ظرفیت های گردشگری اسلامی آن دیدن کرده، ابراز امیدواری کرد که برگزاری این گونه همایش ها و نمایشگاهها در دیگر کشورهای اسلامی زمینه انتقال تجربیات و توسعه ارتباطات بین فعالین بخش گردشگری کشورهای مسلمان را بیش از پیش فراهم کند.

همایش بین المللی گردشگری اسلامی با حضور مقامات و نمایندگان کشورهای اسلامی و تنی چند از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و بخش خصوصی گردشگری کشورمان در مرکز تجارت جهانی پوترا کوالالامپور آغاز بکار کرد و جمعه به کار خود پایان داد.