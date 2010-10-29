علی زارعان، مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه تهران درباره برنامه‌های جدید این گروه به خبرنگار مهر گفت: به زودی عروسک جدیدی با نام "چنگول" که برادر پنگول است به برنامه‌های شبکه تهران اضافه می‌شود. امیدواریم این عروسک همچون پنگول گل کند و محبوب کودکان شود.

وی در ادامه افزود: اخیراً متوجه شده‌ایم سی دی هایی قرار است در بازار منتشر شود که برگرفته از شخصیت‌های رنگین کمان است. متاسفانه با خبر شدیم این گروه مجوزی را از یکی از مجاری‌های قانونی گرفتند و اقدام به این کار کردند. متاسفانه این سوء استفاده‌ها جای تاسف دارد و سازمان صدا وسیما هم پیگیر این اتفاق خواهد بود.

مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه تهران درباره تهیه برنامه "بچه‌های دیروز" توضیح داد: این برنامه شب‌های جمعه با اجرای گیتی خامنه و الهه رضایی ساعت 22:15 پخش و روزهای جمعه ساعت 15:40 تکرار می‌شود. از زمانی که پخش این برنامه شروع شده شاهد استقبال زیاد مخاطبان هستیم و پیامک‌های زیادی درباره این برنامه به شبکه ارسال شده است.

وی بیان کرد: این برنامه نوستالوژی دوران کودکی بزرگترها هستند. آنها بچه‌های دیروز بودند و دیدن برنامه‌های کودک قدیمی برایشان جذابیت زیادی دارد. بزرگترها هر چه از دوران کودکی‌شان فاصله می‌گیرند اختلاف‌هایشان بیشتر می‌شود و زنده کردن عواطف دوران کودکی باعث می‌شود اختلاف‌ها کمتر شود، به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم برنامه "بچه‌های دیروز" را برای مخاطبان بزرگسال تهیه کنیم.

زارعان یادآور شد: از هشتم آبان ماه هم برنامه "تن تن کارتون" یک روز در میان پخش می‌شود و کارتون‌های جدیدی در این برنامه روی آنتن می‌رود.