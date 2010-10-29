فعالیتهای هفته کتاب باید شایسته فرهنگ فارس باشد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، منصور طبیعی در اولین نشست ستاد بزرگداشت هفته کتاب به تشریح رویدادهای مهم هفته کتاب پرداخت و گفت: تمامی ادارات، سازمانها و نهادها با بودجه فرهنگی خود می توانند برنامه های هفته کتاب را ساماندهی کنند.

وی طرح هر نفر یک کتاب را با رویکردی فراتر مطرح کرد و گفت: امسال در کنار اهدای کتاب توسط شهروندان فارس به کتابخانه ها، از حضور گروه های مرجع مانند اساتید دانشگاه، هنرمندان و فرهنگوران با نام و امضای خودشان استفاده می کنیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس از طرحی با عنوان "مطالعه مفید و موثر در سطح استان" خبر داد و اضافه کرد: این طرح اجرا و پس از تکمیل شدن در شورای فرهنگ عمومی مصوب خواهد شد.

طبیعی اظهار امیدواری کرد با همکاری سازمانها و نهادهای فارس، آماری جامع از متراژ فضای کتابخانه ای، تعداد کتابهای موجود، اعضای عادی و غیرفعال، کتابخانه های مساجد، حوزه های علمیه، دانشگاه ها، کتابخانه های عمومی، کتابخانه های مدارس، بررسی و به عنوان یک طرح تحقیقی، پژوهشی برای جامعه فارس تدوین و ارائه شود.

وی به احداث و راه اندازی فضایی ویژه مبادله کتاب اشاره کرد و افزود: با اجرایی شدن اینگونه طرح ها گامهای موثری در راستای فرهنگسازی مبادله کتاب در جامعه صورت می گیرد و این مهم به صورت دائمی جزو عادات و رسوم مردم خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با تاکید بر اینکه در هفته کتاب می توان ورودیهای ادارات را به معرفی کتابها و تازه های نشر اختصاص داد، افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس به صورت دائمی این فعالیت را در طول سال انجام داده و مراجعین در طول حضورشان برای انجام امور اداری به راحتی با کتاب و کتابخوانی ارتباط برقرار کرده اند.

طبیعی با اشاره به اینکه هر یک از ادارات باید اهمیت دادن به کتاب را در سازمانهای خود نهادینه کنند، گفت: می توان علاوه بر کتاب از آثار فاخر فارس، فعالیتهای هنری، فرهنگی و عکسهای هنرمندان برجسته استان، نخبگان، معلمین برجسته نیز استفاده و به صورت گردشی در تمام مکانهای ادارات استفاده کرد تا در جهت اهمیت کتاب و تکریم از ارباب رجوع حرکتی شایسته صورت پذیرد.

در ادامه این نشست برنامه های دیگری که در راستای بزرگداشت هفته کتاب جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده با عناوینی همچون سومین جلسه نقد کتاب فارس در چندین مکان، آغاز سرویس دهی منابع کتابهای به تعداد 80 هزار عنوان کتاب از طریق جستجوی اطلاعات الکترونیکی در مرکز اسنادفارس، امانت دهی کتابهای مرجع برای مطالعه داخلی، تجلیل از خیرین و ناشران فارس در حوزه اداره کل کتابخانه های فارس، اهدای کتاب توسط مردم به کتابخانه های عمومی که فراخوان آن توسط اداره کل کتابخانه های فارس اعلام می شود، فعال شدن بخشهایی ویژه کودکان و نوجوانان در کتابخانه های عمومی شیراز و شهرستانهای فارس، معرفی فعالان کتاب و کتابخوانی حوزه قرآنی در زمینه های تحقیق، پژوهش، تالیف، تفسیر و قاری قرآن به تهران برای شرکت در جشن کتاب، تجهیز 40 کتابخانه عمومی به نرم افزارهای لازم و 15 کتابخانه به نرم افزارهای خدمات کتابداری به صورت رایگان، راه اندازی مجمع خیرین کتاب و کتابخوانی فارس، تشویق خیرین علاقه مند برای ساخت کتابخانه، مسابقه کتابخوانی ویژه نابینایان به صورت فراخوان در هفته کتاب، برپایی نمایشگاهی از تالیف کتاب کودک توسط ناشران در محیط کتابخانه ها و... اعلام شد.