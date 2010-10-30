موافقت ضمنی اسلام آباد با حملات آمریکا/ نیاز پاکستان به انرژی ایران

حملات موشکی آمریکا به مناطق مرزی و قبیله نشین پاکستان برای مردم این کشور مشکلات فراوانی را به ویژه در مناطق دور افتاده بوجود آورده است. اسلام آباد بارها به این حملات واکنش منفی نشان داده و از دولت آمریکا در این باره توضیح خواسته است.

برخی بر این باورند که این حملات نقض حاکمیت اسلام آباد است، اما گروهی دیگر خلاف این عقیده را دارند و بر هماهنگی واشنگتن با اسلام آباد برای حمله به شبه نظامیان در مرزهای این کشور با افغانستان تاکید دارند.

"سلیم شهزاد" در کنار جنگجویان طالبان در کوه های کونار

"سید سلیم شهزاد" کارشناس پاکستانی و مدیر دفتر "آسیا تایمز" در پاکستان از جمله افرادی است که به دیدگاه دوم اعتقاد دارد. وی در این باره در گفتگو با خبرگزاری "مهر" می گوید: حملات آمریکا به منظور ریشه کنی القاعده است. پاکستان مخفیانه از این حملات حمایت می کند و این حمله بر اساس یک توافق ضمنی بین دوطرف است.

وی در ادامه می گوید: پاکستان ظاهراً اینگونه حملات را محکوم می کند اما [بصورت واقعی] هیچ اعتراضی تاکنون به آمریکا نکرده است.

سلیم شهزاد همچنین در ادامه برخی اتهامات علیه ارتش پاکستان مبنی بر حمایت از القاعده را رد می کند و می گوید: در واقع چنین حمایتی وجود ندارد و بخش هایی از افسران افراطی در گذشته چنین حمایت هایی را صورت می دادند، اما این حمایت ها خیلی وقت پیش قطع شد.

کارشناس پایگاه اینترنتی تحلیلی خبری آسیا تایمز در ادامه می گوید: با این وجود ارتش پاکستان از طالبان در افغانستان حمایت می کند و این حمایت اخلاقی است و حمایت های دیگری از این گروهها از سوی ارتش وجود ندارد.

شهزاد در ادامه در پاسخ به نوع رابطه آمریکا و پاکستان به عنوان دو متحد در مبارزه با تروریسم می گوید: این رابطه و همپیمانی بگونه ای وجود دارد اما با پیچیدگی هایی همراه است. آمریکا از پاکستان توقع دارد تا با این کشور بیعتی مانند تایلند در دوره جنگ ویتنام را داشته باشد، اما اسلام آباد از همپیمانی انگیزهای خاص خود را دارد که گاهی مواقع با دستور کارهای واشنگتن مغایرت دارد.

کارشناس مسائل تروریسم همچنین ضمن تاکید بر تعهد پاکستان به دوستی با همسایگان و مناسبات با کشورهای همسایه بویژه ایران در حوزه های گاز و انرژی به بروز برخی مسائل در این حوزه اشاره کرد و آن را ناشی از مسائل مالی بین دو طرف بر شمرد.

وی افزود: پاکستان به ایران و انرژی این کشور نیاز دارد اما مثلاً در حوزه گازی بیش از آنکه به نوسات در تصمیم گیری های اسلام آباد برای همکاری با تهران نگاه کنیم باید آن را ناشی از نبود منابع مالی در پاکستان برای تامین این همکاری بدانیم.

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مصاحبه: حسین امیری