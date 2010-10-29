با کسی قهر نکردم که بخواهم آشتی کنم

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، صمد مرفاوی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران کرمانی اظهارداشت: مس کرمان طی هفته گذشته تمرینات خود را در راستای شکست صبا باطری برنامه ریزی کرده است.

وی افزود: پیروزی بر صبا باطری می تواند وضعیت مس کرمان را در رده های بالای جدول تثبت کند و در این راستا تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت.

مرفاوی در خصوص شایعاتی در خصوص پیوستنش به استیل آذین خاطرنشان کرد: من از ابتدا هم خبری از این مسائل نداشتم و این خبر در برخی نشریات منتشر شد و حاشیه پردازی بود.

سرمربی مس کرمان در مورد قهر کردنش با خبرنگاران کرمانی نیز گفت: این سوال خود حاشیه سازی است و این شایعه هم در راستای همین مسئله مطرح شده بود در حالیکه باید برای موفقیت مس کرمان همه دست در دست هم داشته باشند و زمینه موفقیت را برای تیم ایجاد کنند.

وی گفت: هیچ گاه با خبرنگاران قهر نکردم که بخواهم با آنها آشتی کنم و اگر لازم باشد در جمع خبرنگاران حاضر می شوم و کاملا شفاف حرفم را می زنم.

وی در خصوص اینکه احتمال دارد مس مقابل صبا مغرور شود، ادامه داد: مگر تاکنون چه کار کرده ایم که بخواهیم مغرور شویم.

مرفاوی ادامه داد: بازیکنان مس باید بدون حاشیه و با تمام وجود در زمین مسابقه حاضر شوند.

وی گفت: مس در 9 بازی گذشته روند خوبی داشته است و اگر در سه بازی اول مشکلاتی وجود داشت به این علت بود که تیم دیر بسته شد و بازی تدارکاتی مناسب هم نداشتیم.

وی تصریح کرد‌: افت ابتدای فصل یک مسئله طبیعی بود و بعد از گذشت چند بازی به خصوص ضعف در تمرکز دفاعی تیم برطرف شد که اردوی ترکیه در این خصوص بسیار تاثیر گذار بود.

مرفاوی در دو بازی گذشته مس کرمان به دلایلی در جمع خبرنگاران کرمانی برای مصاحبه بعد از بازی حاضر نشد.

مس کرمان عصر جمعه در ورزشگاه شهید باهنر کرمان مقابل صبا باطری به میدان می رود.