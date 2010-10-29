حجاب در جامعه نباید به صورت مقطعی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام مهدی عرب پور عصر پنجشنبه در جمع مربیان مهدکودکهای کرمان اظهارداشت: یکی از مهمترین مسائل رعایت حجاب در مراکزی همچون مهدکودکها توسط مربیان کودکان است زیرا کودکان از دوره سنی پائین با اهمیت حجاب آشنا خواهند شد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر باید جایگاه و ضرورت حجاب برای زنان تبیین شود زیرا حجاب در مرحله اول ارزش و جایگاه زن در جامعه را افزایش می دهد.

مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی کرمان ادامه داد: با توجه به اینکه مهدکوکها یکی از مکانهایی هستند که می توان از کودکی افراد را با ارزشها آشنا کرد مربیان مهدهای کودک باید در این خصوص اهتمام ورزند و از سویی با رعایت حجاب از سوی مربیان، کودکان نیز با این مسئله بیشتر آشنا شوند.

امام جمعه موقت کرمان با بیان اینکه شخصیت انسانها در کودکی ساخته می شود گفت: آنچه که مسلم است به مسئله حجاب نباید به صورت مقطعی نگاه شود بلکه باید با برنامه ریزی و به صورت مداوم در این مسیر گام برداریم.

وی با اشاره به اینکه مهدکودک بهترین مکان برای آموزش ارزشهای دینی به قشر آینده است گفت: محبت در این سن مهمترین عامل در آموزش است و انتقال ارزشهای دینی به کودکان در برنامه های آموزشی مهدهای کودک الزامی است.