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۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۲۶

حجت الاسلام عرب پور:

حجاب در جامعه نباید به صورت مقطعی مورد توجه قرار گیرد

حجاب در جامعه نباید به صورت مقطعی مورد توجه قرار گیرد

کرمان - خبرگزاری مهر: ‌امام جمعه موقت کرمان با اشاره به اهمیت ترویج عفاف در جامعه گفت: نباید برنامه های مربوط به مسئله حجاب به صورت مقطعی در جامعه اجرا شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام مهدی عرب پور عصر پنجشنبه در جمع مربیان مهدکودکهای کرمان اظهارداشت: یکی از مهمترین مسائل رعایت حجاب در مراکزی همچون مهدکودکها توسط مربیان کودکان است زیرا کودکان از دوره سنی پائین با اهمیت حجاب آشنا خواهند شد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر باید جایگاه و ضرورت حجاب برای زنان تبیین شود زیرا حجاب در مرحله اول ارزش و جایگاه زن در جامعه را افزایش می دهد.

مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی کرمان ادامه داد: با توجه به اینکه مهدکوکها یکی از مکانهایی هستند که می توان از کودکی افراد را با ارزشها آشنا کرد مربیان مهدهای کودک باید در این خصوص اهتمام ورزند و از سویی با رعایت حجاب از سوی مربیان، کودکان نیز با این مسئله بیشتر آشنا شوند.

امام جمعه موقت کرمان با بیان اینکه شخصیت انسانها در کودکی ساخته می شود گفت: آنچه که مسلم است به مسئله حجاب نباید به صورت مقطعی نگاه شود بلکه باید با برنامه ریزی و به صورت مداوم در این مسیر گام برداریم.
 
وی با اشاره به اینکه مهدکودک بهترین مکان برای آموزش ارزشهای دینی به قشر آینده است گفت: محبت در این سن مهمترین عامل در آموزش است و انتقال ارزشهای دینی به کودکان در برنامه های آموزشی مهدهای کودک الزامی است.
کد مطلب 1180530

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