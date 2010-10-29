حجاب در جامعه نباید به صورت مقطعی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام مهدی عرب پور عصر پنجشنبه در جمع مربیان مهدکودکهای کرمان اظهارداشت: یکی از مهمترین مسائل رعایت حجاب در مراکزی همچون مهدکودکها توسط مربیان کودکان است زیرا کودکان از دوره سنی پائین با اهمیت حجاب آشنا خواهند شد.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر باید جایگاه و ضرورت حجاب برای زنان تبیین شود زیرا حجاب در مرحله اول ارزش و جایگاه زن در جامعه را افزایش می دهد.
مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی کرمان ادامه داد: با توجه به اینکه مهدکوکها یکی از مکانهایی هستند که می توان از کودکی افراد را با ارزشها آشنا کرد مربیان مهدهای کودک باید در این خصوص اهتمام ورزند و از سویی با رعایت حجاب از سوی مربیان، کودکان نیز با این مسئله بیشتر آشنا شوند.
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