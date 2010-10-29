معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، استاندار سیستان و بلوچستان در جلسه ای که شب پنجشنبه تشکیل شد، معاون جدید برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان را معرفی کرد.

علی محمد آزاد در این نشست گفت: رجبعلی شیخ زاده با حکم وزیر کشور در سمت معاون برنامه ریزی سیستان و بلوچستان مشغول به خدمت می شود.

شیخ زاده که پیش از این مشاور معاونت برنامه ریزی، توسعه منابع و امور اقتصادی وزارت کشور بوده است دارای دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه تهران و 28 سال سابقه کاری است.

فعالیتهای پژوهشی، مدیریت راهبردی و منابع انسانی در حوزه دانشگاهی از دیگر سوابق شیخ زاده است.

همچنین در این جلسه از خدمات "اسدالله اکبری" معاون سابق برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان تقدیر شد.



