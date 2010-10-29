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۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۳۷

معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد

معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: "رجبعلی شیخ زاده" طی حکمی از سوی وزیر کشور به عنوان معاون جدید برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، استاندار سیستان و بلوچستان در جلسه ای که شب پنجشنبه تشکیل شد، معاون جدید برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان را معرفی کرد.

علی محمد آزاد در این نشست گفت: رجبعلی شیخ زاده با حکم وزیر کشور در سمت معاون برنامه ریزی سیستان و بلوچستان مشغول به خدمت می شود.

شیخ زاده که پیش از این مشاور معاونت برنامه ریزی، توسعه منابع و امور اقتصادی وزارت کشور بوده است دارای دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه تهران و 28 سال سابقه کاری است.

فعالیتهای پژوهشی، مدیریت راهبردی و منابع انسانی در حوزه دانشگاهی از دیگر سوابق  شیخ زاده است.

همچنین در این جلسه از خدمات  "اسدالله اکبری" معاون سابق برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان تقدیر شد.


 
کد مطلب 1180532

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