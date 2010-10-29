پردازش کل زباله های تهران قبل از پایان سال انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین کلخورانی افزود: در اسفند ماه سال جاری کل زباله روزانه تولید شده در شهر تهران پردازش خواهد شد که با این اقدام نه تنها شیرابه ای تولید نخواهد شد بلکه درصد زباله های بازیافتی افزایش پیدا کرده و آن مقداری که از خطوط پردازش خارج می شود نیز سوخت اولیه نیروگاههای استحصال برق از زباله را که بزودی در کهریزک احداث خواهد شد، تشکیل می دهد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر استقرار 6 خط جدید پردازش زباله با ظرفیت هر خط 500 تن در کهریزک در حال انجام است که 2 خط آن در حال تکمیل است.

معاون شهردار تهران افزود: تا اوسط دی ماه پردازش روزانه 3 هزار تن زباله توسط این 6 خط آغاز خواهد شد و به مدت 45 روز یعنی تا پایان بهمن کار خود را به صورت آزمایشی دنبال خواهد کرد.

کلخورانی ادامه داد: در اسفند ماه که پیک تولید زباله در روز به 10 هزار تن می رسد به طور کامل پردازش زباله ها را انجام خواهیم داد.

وی یادآور شد: در حال حاضر روزانه 7 تا 7500 تن زباله در تهران تولید می شود که از این میزان 4 هزار و 200 تن مورد پردازش قرار می گیرد.