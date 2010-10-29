حسن مسلمی نایینی امروز جمعه در هفدهمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها با حضور در غرفه مهر با بیان این خبر گفت: تصمیم داریم در زمینه اعزام دانشجویان بورسیه به خارج از کشور نگاهی به مشکلات داخل کشور داشته باشیم و پایان نامه ها و رساله های دکتری نیز در قالب مشکلات داخل کشور پیاده شود.

مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج از کشور افزود: سعی می کنیم اعزام ها از این پس هدفمند شود چرا که احساس می کنیم از ابتدا تاکنون آنچه در قالب اعزام دانشجویان به خارج از کشور صورت گرفته هدفمند نبوده است و صرف این انجام شده که فردی به خارج از کشور برود مدرک دکتری بگیرد و دوباره به کشور بازگردد.

وی از عدم انطباق موضوع پایان نامه برخی دانشجویان بورسیه خارج از کشور با مشکلات و نیازهای داخل کشور انتقاد کرد و گفت: باید موضوع هدفمندشدن اعزام ها و نگاه به نیازهای داخل کشور مورد توجه قرار بگیرد و مسائل و جوانب مختلف آن بررسی شود.