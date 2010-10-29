کارگاه معماری " پنجره ای رو به گرگان " بکار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این کارگاه کشوری با حضور بیش از 250 کارشناس معماری و اساتید برجسته این رشته از دوم مهرماه در گرگان آغاز شد.

هومن چراغی، فرزانه حسنی و فاطمه معتمد رستگار از گروه چهارم در این کارگاه اول، فریدن صالحی، فائزه عبداللهی و مصطفی واعظی از گروه پنجم دوم ونگار عطا، نرگس عطا و فاطمه بهرامی از گروه دوم سوم دشند.

به گروه های اول تا سوم این کارگاه تقدیرنامه، دیوان حفاظ و صنایع دستی ترکمن داده شد.

مهیا احمدی دانش، شبنیم حاجی جعفری، ندا ثابت ایمانی و مجید ضیایی از گروه اول، پرهام مشایی شکوهی و مائه مینا پور از گروه دوم، حنانه سیدی نژاد، مریم بهرامی و مروارید برار، بهنام برزگر، سید مجتبی رضوی، منا بلودی از گروه سوم، فاطمه صفائیان، مهشید غرضی و محبوبه قلیش لی از گروه چهارم، ابوذر ساعیان، منصور نجفی و میثم سلطانی نژاد از گروه پنجم، احسان رجبی و احسان ناطقی فر، کیمیا پاک فر و یلدا بیله جیان لنگرودی از گروه ششم از دیگر نفرات برگزیده این جشنواره هستند.

همچنین محمدعلی پناهی، ندار گورحیدری، مرضیه طهماسبی، سمیرا کوثری، تارا ناجی و ندا بحری مفرد از کارگاه یک، بهار سقایی، آیدا کریمی، نگار ابراهیمی، پرنا دایی مژدهی، شهرزاد عوانی، منا بشیری و نگار میدانچیف مرتضی خردمند از کارگاه 2 برتر شدند.



مرتضی خرمند نیکو، فرشاد اسماعیل گور، محمدعلی بلوی، میثم خیبری، لیلا انصاری، هلیا طاهری، الهام خداوردی، فطمه جنت خواه از کارگاه 3، نیما تبریزی، پوریا اقتصادی، نسترن ارفعی، پگاه مردانی، نرگس صادقی، لیلا محمودی فراهانی، لیلا شکرالهی، اردوان بیدگلی از کارگاه 4 برگزیده شدند.

آریان رحیمی نزاد، مهسا فروغی، نوشین ضیا شهابی از کارکاه 5 و حمید رضا عطایی، احمد متقی نجف آبادی، علی اکبری، عباس ضرامی، رسول رفعت، علی عسگری از کارگاه 5 و زینب ستاری، مائده غدیری نیا، علویه سادات علوی، علی پیرعظیمی، منیره عسگری، نوشین شویدی، مریم ناصری و الناز غفوریان از کارگاه 6 منتخب شدند.

به نفرات منتخب این کارگاه های شش گانه نیز لوح تقدیر داده شد.