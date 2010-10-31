کارفرمایان متخلف تهرانی 2.8 میلیارد ریال جریمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمار عملکرد ماهیانه اشتغال اتباع خارجی استان تهران در مهرماه سالجاری نشان می‌دهد در این دوره، 467 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و کارگاههای استان تهران انجام شد که 234 مورد آن به شهر تهران اختصاص داشت ولی در مجموع 1467کارگر غیرمجاز خارجی شناسایی شد.

در ورامین، شهرری، پاکدشت، اسلامشهر، دماوند بدون فیروزکوه نیز مجموعا 233 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی مستقر در این شهرها به ثبت رسید که در این رابطه نیز 806 کارگر غیرمجاز بدون کارت اشتغال و حتی مجوز ورود به کشور و همگی تبعه کشور افغانستان در این شهرها شناسایی شدند. 661 نفر دیگر نیز فقط در شهر تهران شناسایی شدند.

بر اساس بند (ج) ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در مهر ماه سالجاری 413 برگ جریمه به ارزش حدود 2.8 میلیارد ریال برای کارفرمایان متخلف استفاده کننده از نیروی کار غیرمجاز خارجی به جای کارگران ایرانی صادر شد که در این بخش نیز شهر تهران با 225 مورد، بیشترین تعداد برگ جریمه را به خود اختصاص داد.

از 188برگ جریمه دیگر، 90 برگ جریمه برای شهرری، 47 برگ جریمه برای ورامین، 7 برگ جریمه پاکدشت، 19 برگ جریمه برای دماوند و 25 مورد نیز برای اسلامشهر صادر شد که در این میان برای فیروزکوه هیچ برگ جریمه‌ای صادر نشده است.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران، از کل جریمه 2.8 میلیارد ریالی صادر شده برای کارفرمایان متخلف تهرانی، بیش از 1 میلیارد و 328 میلیون ریال به کارفرمایان شهر تهران اختصاص یافت و شهرری با بیش از 816 میلیون ریال بیشترین ارزش جریمه صادر شده را پس از تهران به خود اختصاص داد و بقیه شهرهای استان نیز با مبالغی کمتر در ردیف های بعدی قرار گرفتند.

از کل جریمه های صادر شده برای کارفرمایان متخلف تاکنون بیش از 718 میلیون ریال آن وصول شده که بیش از 409 میلیون ریال از جریمه های وصول شده به شهر تهران، 122میلیون ریال وارمین، 93 میلیون ریال شهرری، 20 میلیون ریال اسلامشهر، 65 میلیون ریال دماوند و 7 میلیون ریال نیز از پاکدشت وصول شده است.

این گزارش می افزاید، 382 مورد جایگزینی نیروی کار ایرانی به جای کارگرغیرمجاز خارجی نیز توسط ادارات کار و کارفرمایان طی مهرماه صورت گرفت که 185نفر نیروی کار ایرانی در تهران، 100 نفر در ورامین، 51 نفر در شهرری، 9 نفر در پاکدشت، 24 نفر در دماوند و 13 نفر در اسلامشهر جایگزین کارگران غیرمجاز خارجی شدند.

در این دوره 180 کارفرمای متخلف از تهران، 20 نفر از ورامین، 58 نفر از شهرری، 14 نفر از پاکدشت، 14 نفر از دماوند و 11 نفر نیز از اسلامشهر (مجموعا 297 نفر) به مراجع قضایی معرفی شدند.

همچنین بررسی نتایج پیگیری پرونده های کارفرمایان متخلف از مراجع قضایی (معمولا مربوط به پرونده های ماههای قبل)، نیز نشان می دهد که در مهرماه در مجموع 16 رای که 2 مورد مربوط به تهران، 1مورد ورامین و 10 مورد نیز شهرری است صادر و ابلاغ شد.

گفتنی است، از آرای صادره، 2 مورد جریمه نقدی 3 میلیون ریالی در تهران، 1مورد 1 میلیون ریالی در ورامین و 10 مورد نیز به ارزش 44 میلیون ریال برای شهرری صادر شده است. همچنین در ورامین 1 رای و در شهرری نیز 2 رای منجر به زندان غیرقطعی شده است.

طی مهرماه برای زندانی شدن قطعی کارفرمایان متخلف و همچنین تبرئه آنها از سوی دستگاه قضایی رای صادر نشده است.

جدیدترین اقدام صورت گرفته در زمینه بازرسی های بعمل آمده در کارگاهها برای شناسایی کارگر غیرمجاز خارجی، دعوت از کارفرمایان و توجیه آنان در زمینه قوانین ویژه اتباع خارجی است که این موضوع تاکنون سابقه نداشته است. در مهرماه از 139کارفرما که 120نفر از آنها تهرانی و 19نفر نیز دماوندی بوده اند دعوت شده است.