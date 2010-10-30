به گزارش خبرگزاری مهر، این گونه جدید میمون با نام علمی Rhinopithecus strykeri معرفی شده است اما بومیان منطقه به آن mey nwoah می گویند که به معنی "میمون با صورت بطرف بالا" است.

هرچند این اولین بار است که این حیوان وارد مباحث علمی شده است اما مردم منطقه با آن به خوبی آشنایی دارند. بینی این میمون به طرف بالا قرار دارد و به همین علت به گفته افراد بومی، زمانی باران می بارد آب در بینی آن جمع می شود و شروع به عطسه می کند به طوریکه شناسایی آن در روزهای بارانی بسیار ساده است.

بینی به طرف بالا در صورت این میمون یکی از ویژگیهای منحصربفرد آن است. مویی که سطح بدن این گونه جدید را می پوشاند کاملا تیره بوده و تنها رنگ آن در قسمتهای سر و چانه سفید است.

براساس گزارش سافت پدیا، این میمون همچنین دارای یک دم نسبتا طولانی است که اندازه آن به حدود 140 درصد طول بدنش می رسد.

"فرانک ممبرگ" از برنامه توسعه محلی آسیا- اقیانوسیه سازمان بین المللی جانوران و گیاهان در این خصوص توضیح داد: "این فرضیه وجود دارد که خاستگاه این گونه به رودخانه ماو (Maw) در فضایی به وسعت حدود 270 کیلومتر مربع محدود می شود. به این ترتیب، جمعیت این میمون تنها در حدود 260 تا 330 نمونه است. بنابراین Rhinopithecus strykeri در گروه گونه های در معرض خطر طبقه بندی می شود."

این زیست شناسان زیر نظر انجمن حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی میانمار این کشف را برپایه برخی گزارشات شکارچیانی انجام دادند که خبر از حضور میمونی داده بودند که لبهای برجسته و سوراخهای بینی بزرگ به طرف بالا دارد.