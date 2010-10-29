10 صادرکننده برتر استان یزد معرفی می شوند

ناصر ارسلانی ‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: امسال 24 صادرکننده در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی ثبت ‌نام شده‌ اند که از این تعداد، 10 نفر بر اساس امتیازات مورد نظر به عنوان صادر کننده برتر معرفی و در مراسمی از آنها تجلیل خواهد شد.

وی با اشاره به مولفه های انتخاب صادرکنندگان برتر افزود: میزان صادرات سال 88 و رشد صادرات نسبت به سال گذشته، نفوذ به بازارهای جدید، تنوع بازارهای هدف، دارا بودن گواهینامه‌ های کیفی و مدیریتی و بین‌ المللی، عضویت در تشکل‌ها و اتحادیه‌ های صادراتی، بهره‌گیری از نشان واحد داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، آموزش مستمر کارکنان، دارا بودن واحد R8D ، تبلیغات در بازارهای هدف از طریق رسانه، مجلات و ...، حضور در هیئتهای تجاری بازاریابی، شرایط فروش کالا، تعداد افراد شاغل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر و ... از مؤلفه‌ های انتخاب صادرکنندگان برتر استان یزد است.

ارسلانی ‌زاده خاطرنشان کرد: صادرکنندگان برتری که دارای امتیازات ذکر شده هستند، در بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی، بازرگانی و معدن تجلیل می‌شوند که با توجه به صنعتی بودن استان یزد، بیشترین صادرکنندگان برتر مربوط به بخش صنعت هستند.

وی یادآور شد: در بخش صنعت، شرکت کابلهای شهید قندی، فرش ستاره کویر یزد، فولاد آلیاژی ایران، کاشی عقیق، شرکت پارس مولیبدن و یزدبسپار به عنوان برتر معرفی خواهند شد.

ارسلانی ‌زاده بیان داشت: در بخش کشاورزی نیز از بازرگانی زرگرزاده و قدرت پور رضا مالمیر تجلیل می ‌شوند.

وی برترینهای بخش بازرگانی و معدن را نیز شرکت یزد راستین کویر و سنگ ‌آهن مرکزی بافق اعلام کرد.

ارسلانی ‌زاده یادآور شد: شرکت کابلهای شهید قندی یزد علاوه بر برتری در استان، به عنوان صادرکننده نمونه کشوری نیز معرفی شده که در همایشی با حضور رئیس جمهور از آن تجلیل می‌شود.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان یزد ادامه داد: از صادرکنندگان برتر استانی نیز در پنجمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی که روز هشتم آبانماه جاری در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن برگزار می ‌شود، تجلیل به عمل خواهد آمد.

میزان صادرات شش ماهه نخست سال جاری بالغ بر267 میلیون کیلوگرم به ارزش بیش از هزار 148 میلیون دلار بوده که این میزان از طریق گمرک استان یزد به بیش از 43 کشور جهان صادر شده است.

این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 32 درصد و از نظر ارزش ریالی 88 درصد افزایش داشته است.