71 هزار تعاونی در کشور تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، غلامحسین حسینی نیا عصر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل تعاون استان لرستان اظهار داشت: در طول دولت نهم و دهم در بخش تعاون حرکت رو به جلویی انجام شده است.

وی با بیان اینکه در ابتدای دولت نهم 86 هزار تعاونی در کشور وجود داشت، بیان داشت: این در حالی است که در دولت نهم و دهم بیش از 71 هزار تعاونی در کشور تشکیل شده است.

معاون پژوهش، آموزش و توسعه کارآفرینی وزارت تعاون به فعالیت وزارت تعاون در حوزه اشتغالزایی و مسکن مهر اشاره کرد و گفت: زمینه برای استمرار فعالیت در بخش تعاون همچنان وجود دارد.

حسینی نیا با بیان اینکه تا تحقق سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملی کار بزرگی پیش رو داریم، یادآور شد: تحقق این هدف بزرگ به تنهایی از دست وزارت تعاون ساخته نیست چراکه تعاون به عنوان هماهنگ کننده و تسهیل گر فعالیتها نیازمند همکاری دیگر دستگاههاست.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان نیز در این مراسم در سخنانی اظهار داشت: نظام اقتصادی در ایران بر سه رکن خصوصی، دولتی و تعاونی استوار است.

محمدرضا ملکی راد با اشاره به دیدگاههای اقتصادی مرسوم در دنیا، بیان داشت: برخی معتقد به دولتی بودن اقتصاد و برخی دیگر نیز معتقد به 100 درصد خصوصی کردن اقتصاد هستند.

وی ادامه داد: فعالیت تعاونی در اقتصاد یک اصل بینابین در این زمینه است که موجب می شود ثروت به تنهایی در دست عده ای خاص جمع نشود.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان توسعه بخش تعاونی را زمینه ساز توزیع ثروت در جامعه دانست و بیان داشت: در نتیجه فعالیتهای تعاونی از همه نظرات و دیدگاههای مختلف استفاده می شود.

ملکی راد یادآور شد: شکل گیری تعاون به معنای واقعی زمینه بروز و ظهور خلاقیت در جامعه را فراهم می کند که در نتیجه این بخش نیازمند تقویت است.

وی خاطرنشان کرد: اگر روح و حقیقت تعاون در جامعه شکل بگیرد ضمن استفاده از اندیشه های مختلف، ثروتها در جامعه در جهت تولید و اشتغال به صورت صحیح هدایت می شود.

مدیر کل سابق تعاون استان لرستان نیز در این مراسم در سخنانی به عملکرد این اداره کل در سه سال خیر اشاره کرد و بیان داشت: در این مدت زمان 170 مورد گردهمایی ترویجی و 45 برنامه نشریات ترویجی در استان برگزار شده است.

عبدالمجید بامری از پخش یک هزار و 546 دقیقه برنامه ترویجی از صدا و سیما خبر داد و بیان داشت: همچنین در این مدت 610 مورد بازدید ترویجی از تعاونیهای استان انجام شده است.

وی از حمایت از پنج پایان نامه و برگزاری 27 جلسه اتاق فکر در تعاون استان خبر داد و گفت: در این مدت زمان همچنین 34 هزار مورد نامه مردمی در سطح استان ساماندهی شده است.

مدیر کل قبلی تعاون استان لرستان از ساماندهی 70 درصد از تعاونیهای لرستان در سامانه جامع تعاونیها خبر داد و یادآور شد: همچنین در قالب طرح مسکن مهر 124 هزار نفر در سایت تعاون استان ثبت نام کردند که از این تعداد 10 هزار نفر به سازمان مسکن و شهرسازی معرفی شده اند.

بامری از یک هزار و 700 مورد نظارت بر تعاونیهای استان خبر داد و گفت: در پی این نظارتها 400 تعاونی مشکل دار شناسایی و مشکل 260 تعاونی از این تعداد رفع شد.