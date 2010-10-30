مهران رسام، تهیه‌کننده مجموعه "همچون سرو" که روزهای سه‌شنبه از شبکه دو پخش می‌شود درباره این سریال به خبرنگار مهر گفت: طرح این مجموعه برای خودم بود. در ژانرهای مختلف مجموعه‌هایی تهیه کردم و علاقمند بودم سریالی هم در زمینه سال‌های دفاع مقدس کار کنم، به همین دلیل "همچون سرو" را تولید کردم.

وی در ادامه افزود: ساخت مجموعه‌های دفاع مقدس کار دشواری است و مشکلات فراوانی دارد؛ چرا که با مسائل نظامی رو به‌رو هستیم. اما خوشحالم که مشکلات را پشت سر گذاشتیم. البته تصویربرداری این مجموعه به پایان نرسیده و همچنان ادامه دارد.

این تهیه‌کننده درباره اینکه چرا به جای ساخت دکور در شهرک غزالی از شهرک سینمای انقلاب و دفاع مقدس استفاده نکردید، توضیح داد: ترجیح دادیم در شهرک غزالی دکور بزنیم، چرا که رفت و آمد راحت‌تر بود و امکانات بیشتری هم در اختیار داشتیم، چون متعلق به خود صدا و سیما است؛ اما کار در شهرک انقلاب و دفاع مقدس مشکلات ما را بیشتر می‌کرد.

رسام درباره ریتم قصه گویی این مجموعه که مثل سریال "خانه سبز" است، گفت: به هر حال این نوع ریتم سبک و سیاق بیژن بیرنگ است و مخاطب خودش هم دارد. با پیشرفت قصه و اضافه شدن گوهر خیراندیش مجموعه "همچون سرو" برای مخاطبان شیرین‌تر می‌شود و بیشتر حال و هوای مجموعه "خانه سبز" را پیدا می‌کند.

وی درباره اینکه چرا کارگردان این مجموعه که ایرج حبشی بود، تغییر کرد؛ توضیح داد: از ابتدا آقای بیرنگ در جریان این پروژه، نگارش و کارگردانی هم بود و این طور نبود ناگهان کارگردان را تغییر دهیم. برای اینکه کار قوی‌تر شود آقای بیرنگ خودش کارگردانی را برعهده گرفت.

این تهیه‌کننده درباره اینکه بازیگران این مجموعه در قسمت‌های ابتدایی بازی خوبی نداشتند، گفت: به هر حال شروع هر کاری دشواری‌هایی دارد، اما به مرور بازیگران با قصه خو گرفتند و بهتر نقش‌ها را ایفا کردند. مطمئن هستم در قسمت‌های بعدی بیشتر شاهد این مسئله خواهید بود، چون طنز قصه هم بیشتر می‌شود. در این مجموعه از بازیگران جوان استفاده کردیم و از انتخاب‌ها هم راضی هستیم.

رسام در پاسخ به این سئوال که همکاری با بیرنگ بعد از سال‌ها دوری چطور بود؟ گفت: دشواری‌های خاص خودش را داشت، چون او خیلی با وسواس کار می‌کند و به راحتی از هر صحنه‌ای نمی‌گذرد. به همین دلیل مشکل زمان پیدا می‌کردیم. باید از آقای صباح مدیر گروه فیلم و سریال شبکه دو قدردانی کنم، چون حمایت زیادی از این پروژه کرد.