به گزارش خبرنگار مهر، افشین پیروانی قبل از دیدار روز شنبه تیمش برابر پرسپولیس در مورد آخرین وضعیت استیل آذین گفت: خوشبختانه شرایط بسیار بهتر از گذشته است. ما در تلاش هستیم با تغییراتی که در تیم داده ایم با یک روحیه جدید و همچنین رساندن مصدومان تیم به این بازی حساس، خودمان را از هر جهت برای بازی با پرسپولیس آماده کنیم. در حال حاضر با کمک افرادی که در استیل آذین همکار من هستند به دنبال این هستیم تا شرایطی ایده ال را برای تیم مهیا کنیم.

وی در مورد دیدار برابر پرسپولیس گفت: بازی سخت و دشواری را داریم اما برخی اوقات بازیکنان ما در دیدار های سخت خیلی بهتر ظاهر می شوند. پرسپولیس تیمی بسیار خوب و قابل احترام است و بازیکنان خوبی هم دارد و باید خودمان را برای یک 90 دقیقه دشوار و حساس آماده کنیم.



پیروانی در ادامه خاطرنشان کرد: هر دو تیم قطعا به دنبال برد هستند. این بازی می تواند به نوعی تقابل نسل قدیم و جدید پرسپولیس هم باشد. ما مثل همه بازی ها به کسب 3 امتیاز بازی فکر می کنیم. البته به دنبال این هستیم تا بازی زیبا و قابل قبولی را هم به نمایش بگذاریم.

افشین پیروانی در مورد وضعیت مصدومان این تیم گفت: شرایط از قبل بهتر است. تمرینات ویژه ای را برای مصدومان تیم در نظر گرفته ایم و تلاش می کنیم مصدومان مان را هر چه زودتر در اختیار بگیریم و آنها را آماده بازی کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که مایلید کدام تیم به پیروزی برسد گفت: عجب سئوالی می کنید. من به پرسپولیس علاقه مندم و به استیل آذین تعهد دارم. می خواهم تیمم در این بازی موفق شود و تمام تلاش و تجربه ام را برای موفقیت استیل آذین به کار می گیرم.

پیروانی در مورد تقابل با سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس نیز گفت: علی دایی دوست خوب من است. مثل تمام پرسپولیسی ها برای ایشان احترام خاصی قائلم. دایی مربی بزرگی است و من همیشه برایش آرزوی موفقیت می کنم. انشاالله هر دو تیم بازی قابل قبولی را به نمایش بگذارند ضمن اینکه خوشبختانه من شناخت خوبی از دایی دارم.

کاپیتان پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که " آیا مقابل پرسپولیس روی نیمکت می نشینید؟" گفت: ببینید، در این فوتبال حرفه ای اینگونه حرف ها معنا و مفهومی ندارد. به نظر من مطرح کردن اینگونه حرف ها، سیاه بازی است که من اهلش نیستم. وظیفه من این است تا بهترین ترکیب را برای تیمی بچینم و بهترین تاکتیک را برای تیمی که به آن تعهد دارم، انتخاب کنم و تیمم را به پیروزی و موفقیت برسانم.

وی ادامه داد: من هم مثل مالک استیل آذین پرسپولیس را دوست دارم اما در بازی مقابل این تیم سعی می کنم بهترین عملکردم را داشته باشم و به دنبال کار های عجیب غریب و سیاه بازی نیستم. پرسپولیس تیم محبوب من است اما الان مسئولیت هدایت و رهبری استیل آذین بر عهده من است و باید برای موفقیت تیمم تلاش کنم.