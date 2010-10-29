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۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۵۷

تورنمنت هندبال دوحه/

دومین پیروزی هندبالیست های ایران برابر بحرین رقم خورد

دومین پیروزی هندبالیست های ایران برابر بحرین رقم خورد

تیم ملی هندبال کشورمان در سومین بازی خود در تورنمنت بین المللی قطر موفق به شکست تیم بحرین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره تورنمنت بین المللی هندبال قطر شب گذشته با برتری تیم ایران و الجزایر بر حریفان خود پیگیری شد. در این بازی که شب گذشته در سالن الریان دوحه برگزار شد، هندبالیست های کشورمان در حالی موفق به شکست تیم بحرین شدند که در دور مقدماتی بازیهای آسیایی گوانگجو با این تیم در یک گروه قرار دارند. نتایج سومین روز از این دیدارها بدین شکل رقم خورد:

* ایران28- بحرین 27
* الجزایر 27- امارات 23

هندبالیست های کشورمان شنبه شب و در آخرین مسابقه خود در این رقابت‌ها به مصاف تیم امارات خواهند رفت. تیم هندبال ایران پیش از این صاحب یک پیروزی برابر تیم قطر و یک شکست برابر تیم الجزایر شده بود.

پنجمین دوره تورنمنت بین المللی هندبال قطر با حضور 5 تیم از چهارم تا هشتم آبان ماه در دوحه برگزار می شود. این مسابقه آخرین برنامه تدارکاتی ملی پوشان اعزامی کشورمان به بازیهای آسیایی گوانگجو است.

کد مطلب 1180571

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