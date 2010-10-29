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۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۴۷

کوزه‌گری در غرفه مهر:

هندبال به دنبال کسب بهترین نتیجه در گوانگجو است

هندبال به دنبال کسب بهترین نتیجه در گوانگجو است

سرپرست فدراسیون هندبال با حضور در غرفه خبرگزاری مهر با ابراز رضایت از عملکرد ملی پوشان در تورنمنت تدارکاتی قطر گفت: هندبالیست های ایران به دنبال کسب بهترین نتیجه در بازیهای آسیایی گوانگجو هستند.

جلال کوزه گری در حاشیه بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در هفدهمین نمایگشاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تیم ملی هندبال ایران 17 آبان ماه و چند روز زودتر تهران را به مقصد گوانگجو برای شرکت در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی ترک خواهد کرد.

وی افزود: هم اکنون تیم ملی هندبال ایران برای برگزاری آخرین بازیهای تدارکاتی در قطر به سر می برد و تا به امروز صاحب دو پیروزی و یک شکست در این رقابتها شده است. این تیم شنبه شب آخرین مسابقه تدارکاتی اش را با تیم امارات برگزار خواهد کرد.

کوزه گری خاطرنشان کرد: تیم ملی بعد از بازگشت از این مسابقه، یک هفته در ایران استراحت می کند تا بازیکنان بتوانند خود را برای مسابقات آماده کنند و طبق برنامه کمیته ملی المپیک چند روز زودتر راهی گوانگجو می شود.

به گفته وی در حال حاضر تیم ملی هندبال بانوان نیز تمرینات خود را آغاز کرده است. وی در این باره گفت: قصد داریم تیم هندبال بانوان را در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی در قزاقستان شرکت دهیم. هم اکنون سومین مرحله از اردوی تدارکاتی تیم بانوان در تهران برگزار می شود.

سرپرست فدراسیون هندبال کشورمان با ابراز امیدواری از اینکه تیم هندبال بزرگسالان ایران بتواند در مسابقات آسیایی گوانگجو بهترین نتیجه را کسب کند گفت: تیم ما عنوان سوم بازیهای آسیایی دوحه قطر (سال 2006) را یدک می کشد که امیدواریم بتوانیم این نتیجه را در بازیهای آسیایی گوانگجو نیز تکرار کنیم.

وی با اشاره مجدد به قرعه کشی این رقابتها و گروه بندی تیم ایران خاطرنشان کرد: تیم کشورمان در گروه دوم باتیم های کویت، کره جنوبی، بحرین و هنگ کنگ همگروه است که تیم هایی چون کویت، کره، بحرین ازرقبای اصلی ما در آسیا هم محسوب می شوند. البته تیم ما در بازیهای تدارکاتی اش در قطر با دو تیم قطر وبحرین مسابقه داده و ارزیابی خوبی را از این دو حریف بدست آورده است.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.

کد مطلب 1180572

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