به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه باشگاه سپاهان در پاسخ به اخباری که از رسانه ملی و برخی دیگر از رسانه ها کناره گیری دو عضو هیئت مدیره این باشگاه ( محسن پورسینا و مرتضی سقائیان نژاد) را منتشر کرده بودند اعلام کرد که این خبر صحت ندارد و این دو همچنان در هیئت مدیره باشگاه فولاد مبارکه سپاهان فعالیت می کنند.

در پایان این اطلاعیه تاکید شده است : هر گونه تغییر و تحول رسمی در این باشگاه از سوی سایت فولاد مبارکه سپاهان اعلام می گردد و از رسانه های محترم خواهشمندیم با عنایت به اخبار رسمی و موثق در این باره اطلاع رسانی نمایند.