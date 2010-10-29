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۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۵۵

دو خبر از سپاهان اصفهان/

تکذیب خبر کناره‌گیری دو عضو هیئت مدیره و انتصاب عضو جدید

تکذیب خبر کناره‌گیری دو عضو هیئت مدیره و انتصاب عضو جدید

باشگاه سپاهان اصفهان خبر کناره گیری دو عضو هیئت مدیره این باشگاه را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه باشگاه سپاهان در پاسخ به  اخباری که از رسانه ملی و برخی دیگر از رسانه ها  کناره گیری دو عضو هیئت مدیره این باشگاه ( محسن پورسینا و مرتضی سقائیان نژاد) را منتشر کرده بودند اعلام کرد که این خبر صحت ندارد و این دو همچنان در هیئت مدیره باشگاه فولاد مبارکه سپاهان فعالیت می کنند.

در پایان این اطلاعیه تاکید شده است : هر گونه تغییر و تحول رسمی در این باشگاه از سوی سایت فولاد مبارکه سپاهان اعلام می گردد و از رسانه های محترم خواهشمندیم با عنایت به اخبار رسمی و موثق در این باره اطلاع رسانی نمایند.

همچنین طی حکمی از سوی دکتر سمیعی نژاد مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان غلامحسین حسینی عضو هیئت مدیره این شرکت و مدیر کل اداره استاندارد استان اصفهان به عنوان عضو هیئت مدیره باشگاه فولاد مبارکه سپاهان منصوب شد. سمیعی نژاد و هیئت مدیره باشگاه فولاد مبارکه سپاهان از زحمات سالیان متمادی هلاکوهی در هیئت مدیره باشگاه سپاهان به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره  تقدیر و قدردانی کرد.
کد مطلب 1180575

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