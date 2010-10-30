بریتانیا مالک بزرگترین اقتصاد آنلاین جهان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برتانیا همچنین پس از آمریکا رتبه دوم بزرگترین بازار تبلیغات آنلاین جهان را به دست آورده است.

گزارش جدید و سالانه گروه مشاوره بوستون شرکت گوگل، برای اولین بار ارزش اقتصاد اینترنتی بریتانیا را اعلام کرد. در این گزارش نشان داده شده است که ارزش اقتصاد اینترنتی بریتانیا در سال 2009 در حدود 100 میلیارد پوند بوده است، مبلغی که 7.2 درصد از درآمد ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد. بر اساس گزارش به نظر می رسد این ارزش سالانه 10 درصد رشد خواهد داشت و تا سال 2015 در حدود 10 درصد از درآمد ناخالص داخلی بریتانیا را تشکیل خواهد داد.

در حدود 60 درصد از این مبلغ به واسطه مصرف، مدت زمانی که کاربران بریتانیایی به صورت آنلاین به خرید اینترنتی می پردازند و بهایی که بابت آنلاین بودن و اتصال به شبکه پرداخت می کنند، تولید شده است. وسعت اقتصاد اینترنتی بریتانیا تا به حال به صورتی گسترده محاسبه نشده بود و هدف از این گزارش آشکار کردن رخنه های موجود در این بخش رو به رشد بریتانیا بوده است.

بر اساس این گزارش، بریتانیا اکنون بزرگترین کشور جهان در عرصه اقتصاد الکترونیکی و اینترنتی است. در بریتانیا در ازای هر یک میلیارد پوندی که برای وارد کردن کالاها صرف می شود، 2.80 میلیارد پوند کالا به خارج صادر می شود تا به این شکل بریتانیا به بزرگترین تجارت اینترنتی جهان تبدیل شود.

در این گزارش اشاره شده است که میزان سفارشات آنلاین می توانسته از حد موجود بیشتر نیز باشد زیرا در حال حاضر بسیاری از مردم کالاهای مورد نظر خود را در اینترنت جستجو می کنند و برای کاهش دادن هزینه ها به صورت آفلاین آنها را خریداری می کنند که این رفتار سالانه 18 میلیارد پوند سرمایه را ذخیره می کند.

با وجود برتری های قابل توجهی که در این گزارش برای بریتانیا در نظر گرفته شده است، این کشور از نظر زیرساختارهای اینترنتی نسبت به دیگر کشورها عملکرد بسیار ضعیفی دارد. زمانی که این کشور بر اساس معیارهای قابل دسترس بودن و زیرساختارهای اینترنتی در میان دیگر کشورها دسته بندی می شود در رتبه ششم و قبل از آلمان، آمریکا و فرانسه قرار می گیرد.

بر اساس گزارش گروه مشاوره بوستون، در میان صنایعی که به واسط نفوذ اینترنت در بریتانیا ارتقا یافته اند می توان به صنعت رسانه، مسافرت، بیمه و مد اشاره کرد. مدیر گوگل در بریتانیا نیز اقتصاد شبکه ای این کشور را برای شکوفایی آینده بریتانیا بسیار حیاتی توصیف می کند.