دلیل بالا بودن توانایی لامسه ای افراد نابینا

به گزارش خبرگزاری مهر، مغز در کسری از ثانیه می تواند یک تصویر، یک صدا و یا یک احساس لمس را ثبت کند.

اکنون گروهی از دانشگاه مک مستر در کالیفرنیا به سرپرستی "دنیل گولدریش" دریافتند نابینایانی که به جای حس بینایی از حس لامسه استفاده می کنند از پردازش نورونی متفاوتی برخوردارند.

"دنیل گولدریش" در این خصوص توضیح داد: "نتایج بررسیهای ما نشان می دهند روشی وجود دارد که با آن مغز در فقدان حس بینایی، حس لامسه را شتاب می بخشد. به اعتقاد ما توانایی پردازش سریع اطلاعات احتمالا با کیفیت زندگی افراد نابینا افزایش می یابد. به طوریکه از بین افراد نابینای مادرزاد، نابینای پس از تولد و افراد سالم، افراد نابینای مادرزاد از حداکثر سرعت پردازش اطلاعات لامسه ای برخوردارند."

به منظور دستیابی به این نتایج، توانایی لامسه 89 فرد که 57 نفر آنها از سطوح مختلف نقص بینایی رنج می بردند مورد بررسی قرار گرفت.

در این آزمایشات از شرکت کنندگان خواسته شد که حرکت یک کاوشگر کوچک لرزاننده را بر روی نوک انگشتان خود شرح دهند. در این بررسی، یک تحریک لمسی سبک در ادامه یک تحریک لمسی شدیدتر و طولانی تر برای داوطلبان تجویز شد.

اطلاعات جمع آوری شده نشان داد که 22 شرکت کننده ای که از زمان تولد نابینا بودند در دوره آزمایشات بهتر از افراد بینا و افراد با نابینایی پس از تولد عمل می کردند.

براساس گزارش Scientific American، در این بررسیها مشخص شد افراد با نابینایی از زمان تولد قادرند اطلاعات لامسه ای را بسیار سریعتر از افراد عادی درک کنند. درحقیقت، در این افراد فضاهایی از مغز که مربوط به پردازش اطلاعات بینایی است به پردازش اطلاعات لامسه ای می پردازند.