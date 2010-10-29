سفر مقام معظم رهبری به قم فتنه ها را خنثی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های امروز نماز جمعه ساری افزود: استقبال بی سابقه، بی نظیر و کم نظیر مردم قم از رهبر معظم انقلاب همه توطئه ها و ترفندهای شوم دشمنان را نقش بر آب کرده است.

وی خاطر نشان کرد: استقبال مردم قم در سفر مقام معظم رهبری به این استان در دفتر تاریخ ملت ایران ثبت خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه پیام های دیدارهای مختلف مقام معظم رهبری در این سفر دارای پیام ها و اندرزهایی برای ملت شریف ایران است، تصریح کرد: ایشان در مورد نقش روحانیت و تقویت این جایگاه سخنان بلیغ و کارگشایی را ایراد فرمودند.

وی با تاکید بر تقویت تقوا در بین آحاد مردم افزود: پیشرفت معنوی و اخروی بهتر از پیشرفتهای مادی و دنیوی برای مومنین است.

وی با اشاره به روز هشتم آبان ماه سالروز شهادت نوجوان بسیجی محمد حسین فهمیده اظهار داشت: رشادتهای این نوجوانان که مورد تفقد معمار کبیر انقلاب قرار گرفته باید سرلوحه فعالیت های جوانان قرار گیرد.

طبرسی در ادامه به سفر هفته گذشته خود به کربلا اشاره و تصریح کرد: فعالیت ستاد بازسازی عتبات عالیات مازندران در جای جای بغداد بسیار عالی است.

وی با بیان اینکه مردم ایران اسلامی خصوصا مازندران در بازسازی صحنهای مطهر کربلا، کاظمین و نجف نقش اثرگذاری دارند، افزود: صحن حضرت زهرا (س) قرار است توسط مازندرانی ها بازسازی شود.

وی در پایان شهادت نخستین شهید محراب آیت الله قاضی طباطبایی را تسلیت گفت و افزود: این روحانی مجاهد نقش اساسی در تقویت و بیداری جامعه آن دوران به دعوت اسلام و انقلاب ایفاء کرده بود.