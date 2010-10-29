ایران از بازگشت 1+5 به میز مذاکرات استقبال کرد/ مذاکرات بعد از 19آبان

به گزارش خبرنگار مهر، در این نامه بر انجام گفتگوها بر مبنای نامه مورخ 15/4/89 ( 6 ژولای 2010) دکتر جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی به خانم اشتون، از 19 آبان (10 نوامبر) به بعد، در زمان و مکان مورد توافق طرفین تاکید شده است.



در ادامه جلیلی نیز نامه ای به اشتون نوشت که در آن 3 سوال برای ادامه مذاکرات مطرح شده بود که این سوالات به این شرح است:

1- هدف از گفتگوها برای تعامل و همکاری است یا ادامه روند دشمنی و تقابل با حقوق ملت ایران.

2- آیا به منطق گفتگو که لازمه آن اجتناب از هرگونه تهدید به فشار است، التزام خواهید داشت.

3- برای روشن شدن مبانی مشترک گفتگو، نظر روشن و صریح شما درباره سلاح هسته ای رژیم صهیونیستی چیست؟

جلیلی در این نامه تاکید کرده بود: پاسخ به مفاد فوق می تواند زمینه را برای چگونگی شکل گیری گفتگوها برای رفع نگرانی های مشترک جهانی در جهت تحقق صلح، عدالت و سعادت ملت ها با حضور سایر کشورهای علاقمند از اول سپتامبر فراهم نماید.

در نهایت رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر به نیویورک آمادگی ایران برای مذاکرات با 1+5 را اعلام کرد و در ادامه منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری مشترک با همتای کوبایی خود در پاسخ به سوال خبرنگار مهر اواخر اکتبر یا اوایل نوامبر را زمانی مناسب برای آغاز گفتگو ها مطرح کرد.

اظهارات متکی مبنای شروع مذاکرات جدید قرار گرفت و اشتون با واکنش مثبت نسبت به این اظهارات زمان پیشنهادی خود را برای مذاکره با ایران اعلام کرد.

لازم به ذکر است ایران و گروه 1+5 پیشتر دو دور مذاکرات را پشت سر گذاشته بودند که این مذاکرات به ژنو یک و ژنو 2 مشهور شد و بنا بود مذاکرات آتی با در نظر گرفتن مشترکات بسته پیشنهادی گروه1+5 و بسته پیشنهادی ایران شکل بگیرد

به گزارش مهر، کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اواخر خرداد 89 در نامه ای به سعید جلیلی درخواست رسمی برای دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرده بود.