حجت الاسلام قاضی عسگر از آشپزخانه های مدینه بازدید کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره ، در این بازدید مدیران دو آشپزخانه دخیل و ذین گزارش کاملی از نحوه فعالیت مجموعه تحت مدیریت خود به حجت الاسلام قاضی عسکر و هیات همراه ارائه کردند.



در این دیدار که علی لیالی، رئیس سازمان حج و زیارت نیز حضور داشت حجت الاسلام قاضی عسگر تصریح کرد: کلیه فعالیتهای ما چه در بخش آشپزی و چه در بخش مسکن یا سایر بخشها باید کاملا شفاف توضیح داده شده و هر کدام در یک کتابچه جداگانه جمع آوری شود تا بتوانیم این تجربیات را در اختیار متقاضیان و بعثه های کشورهای دیگر قرار دهیم.



وی در خصوص نیروی انسانی فعال در آشپزخانه ها نیز گفت: انتخاب و استفاده از نیروها باید به گونه ای باشد که نیروهای کیفی از دست نروند و با آموزش مستمر بتوانیم در مقاطع زمانی مناسب از نیروهای تازه نفس و در عین حال کارآمد استفاده کنیم.



نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی با تاکید بر ضرورت تنوع غذایی حجاج گفت: با وجود کیفیت عالی غذاهای طبخ شده گاهی اوقات به دلیل عدم تنوع غذایی از سوی برخی زائران مورد رضایت قرار نمی گیرد.



وی همچنین در مورد تهیه اقلام مورد نیاز آشپزخانه ها گفت: چنانچه در ایران اقلام با کیفیت و مرغوب داریم اولویت با تهیه کالاها از ایران است در غیر این صورت باید بهترین موادغذایی برای طبخ غذا در آشپزخانه ها مورد استفاده قرار گیرد.



حجت الاسلام قاضی عسگر در این دیدار از بخشهای مختلف این دو آشپرخانه شامل قسمت آماده سازی، خورش، طبخ برنج، سوپ، دورچین و سبزیجات، بوجاری برنج، بخش تهیه کباب و شستشو بازدید کرد.



آشپرخانه دخیل در ایام پیک روزانه در هر وعده برای 20 هزار نفر و آشپزخانه ذین نیز در هر وعده برای 14 هزار نفر غذا تهیه می کند.



حاشیه های بازدید



- هنگام ورود حجت الاسلام قاضی عسگر به آشپرخانه ذین یکی از کارکنان آشپزخانه در مدح اهل بیت مدیحه سرایی کرد و حال و هوای خاصی به فضا بخشید.



- حجت الاسلام قاضی عسگر در این دیدار از کیفیت بالای مواد غذایی مورد استفاده در آشپزخانه ها ابراز رضایت کرد.



- در بازدید نماینده ولی فقیه از انبار مرکزی، وی تذگراتی را درباره بسته بندی بر خی مواد غذایی موجود در انبار مطرح کرد.

- کارکنان هر دو آشپزخانه، در پایان با نماینده ولی فقیه عکس یادگاری گرفتند.