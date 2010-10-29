جمال میرزایی کشتی گیر آزادکار وزن 84 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در دو وزن صبح روز جمعه و بصورت دوره ای برگزار شد که من در نهایت موفق شدم بذری، لشکری و رحیمی را شکست دهم.

وی ادامه داد: پس از آنکه سال گذشته در رقابتهای جهانی دانمارک در عین ناباوری از دور رقابتها کنار رفتم یکسال بود که بدلایل مختلف از میادین کشتی دور بودم و حضور در این مسابقه اولین دیدارم پس از یکسال دوری از تشک کشتی بود.

میرزایی تصریح کرد: مهمتر از پیروزی در این مسابقات انتخابی این بود که من توانستم پس از یکسال دوری بار دیگر در یک میدان رسمی حاضر شده و از میزان قابلیتهای خود آگاهی پیدا کنم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تصمیم گیرنده در مورد انتخاب ملی پوش وزن84 کیلوگرم کادر فنی تیم ملی است و امیدوارم هرکس انتخاب شود بهترین نتیجه را در بازیهای آسیایی گوانگجو کسب کند.

رقابتهای کشتی بازیهای آسیایی گوانگجو روزهای 30 آبان تا 5 آذرماه برگزار می شود.