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۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۰۱

میرزایی در گفتگو با مهر:

مهمتر از پیروز شدن پایان یکسال دوری‌ام از میادین کشتی بود

مهمتر از پیروز شدن پایان یکسال دوری‌ام از میادین کشتی بود

کشتی‌گیر آزادکار وزن 84 کیلوگرم گفت: مهمتر از پیروزی در رقابتهای انتخابی این بود که پس از یکسال بروی تشک کشتی حاضر شدم.

جمال میرزایی کشتی گیر آزادکار وزن 84 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در دو وزن صبح روز جمعه و بصورت دوره ای برگزار شد که من در نهایت موفق شدم  بذری، لشکری و رحیمی را شکست دهم.

وی ادامه داد: پس از آنکه سال گذشته در رقابتهای جهانی دانمارک در عین ناباوری از دور رقابتها کنار رفتم یکسال بود که بدلایل مختلف از میادین کشتی دور بودم و حضور در این مسابقه اولین دیدارم پس از یکسال دوری از تشک کشتی بود.

میرزایی تصریح کرد: مهمتر از پیروزی در این مسابقات انتخابی این بود که من توانستم پس از یکسال دوری بار دیگر در یک میدان رسمی حاضر شده و از میزان قابلیتهای خود آگاهی پیدا کنم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تصمیم گیرنده در مورد انتخاب ملی پوش وزن84 کیلوگرم کادر فنی تیم ملی است و امیدوارم هرکس انتخاب شود بهترین نتیجه را در بازیهای آسیایی گوانگجو کسب کند.

رقابتهای کشتی بازیهای آسیایی گوانگجو روزهای 30 آبان تا 5 آذرماه برگزار می شود.

کد مطلب 1180593

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