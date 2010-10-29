دیدار تیم فوتبال بانوان زیر 19 سال کشورمان با سفیر ایران در مالزی

به گزارش خبرنگار مهر ، در این دیدار سرمربی تیم فوتبال بانوان کشورمان ضمن معرفی بازیکنان گزارشی از روند بازیهای انجام شده در مالزی ارایه داد .

"مهناز امیرشقاقی" با اشاره با تاریخچه شکل گیری تیم فوتبال بانوان کشورمان گفت که مجموعا 8 سال است که در این عرصه فعالیت را اغاز کرده ایم و هر روز تجربیات جدیتری را بازیکنان کسب می کنند .

وی ضمن ابراز رضایت از بازی خوب بانوان کشورمان گفت که تیم های گروه ب تیم های قدرتمندی بودند که بیش از 20 سال در زمینه فوتبال بانوان تجربه دارند.

سفیر کشورمان نیز ضمن خوشامد گویی به بانوان ورزشکار کشورمان گفت که این شکست های ظاهری نباید شما را نگران کند ، اینها همه تجربه است. مهم این است که دختران ورزشکار کشورمان در عرصه بین المللی ورزش حضور پیدا کردند و نشان دادند که بانوان مسلمان نیز می توانند در این صحنه ها حضور داشته باشند .

محمد مهدی زاهدی افزود: بزرگترین افتخار شما حضور در میادین بین المللی با حجاب و وقار اسلامی است که برای سایر کشورهای مسلمان نیز الگوشد .

وی ادامه داد: حضور شما در مالزی نشان داد که دختر مسلمان می تواند با حفظ همه شئونات اسلامی درهمه صحنه ها از جمله ورزش حضور داشته باشد. گرچه رقابت و گرفتن نتیجه مثبت خوب است ولی هدف حفظ ارمانها و ارزش هاست که الحمدلله شما در ان موفق بودید .

زاهدی گفت که برای ما مهم بود که نشان دهیم دختر ایرانی شایستگی های زیادی دارد که حضور شما در عرصه بین المللی ورزشی موید آن است .

سفیر کشورمان خطاب به بانوان جوان فوتبالیست کشورمان گفت که دولت با شعار "ما به جوانها اعتماد داریم" کار را آغاز کرد و من هم به این شعار اعتقاد کامل داشته و با همه وجود آن را درک کردم و امروز شاهدیم که شما جوانها هم در عمل این شعار را اثبات کردید .

در پایان این دیدار به رسم یاد بود هدایایی به بانوان فوتبالیست کشورمان اهدا شد و دختران فوتبالیست کشورمان شام را مهمان سفارت جمهوری اسلامی ایران که به تعبیر سفیرمان نماد نظام و محل اتکا ایرانیان خارج از کشور است، بودند.

تیم فوتبال بانوان زیر 19 سال کشورمان پس از 4 بازی در مقابل ازبکستان ، چین تایپه ، ویتنام و تایلند صبح امروز جمعه راهی ایران شد.