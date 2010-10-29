دستگیری 336 قاچاقچی زن در فرودگاهها/ کشف 3 میلیارد تومان کالای قاچاق

سردار نبی الله حیدری با حضور در هفدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها گفت: در طول هفت ماهه سال جاری 20 میلیون مسافر داخلی و 5 میلیون 700 هزار مسافر خارجی در فرودگاههای سطح کشور تردد کردند.

وی اظهار داشت: یکی از وظایف پلیس مبارزه با مواد مخدر است، در واقع مبارزه با افرادی که از صنعت هوانوردی برای ترانزیت مواد مخدر به سایر کشورها استفاده می کنند.

کشف 486 کیلوگرم انواع مواد مخدر

رئیس پلیس فرودگاهها افزود: در طول هفت ماهه سال جاری 486 کیلوگرم انواع مواد مخدر از مسافران کشف شده که بیشتر آنها مسافران خارجی بوده اند.

وی گفت: 80 درصد از مواد کشف شده شیشه بوده است.

حیدری افزود: در طول هفت ماهه 2 هزار و 744 نفر حامل و فروشنده مواد مخدر در فرودگاهها دستگیر شده اند که 336 نفر از دستگیر شدگان زن بوده اند.

رئیس پلیس فرودگاههای کشور تصریح کرد: بیشتر مواد مخدر شیشه کشف شده در فرودگاه امام خمینی (ره) بوده است.

حیدری با اشاره به سایر اقدامات پلیس فرودگاه گفت: کشف هشت قبضه سلاح جنگی، سه قبضه سلاح شکاری، 171 اسپری اشک آور، 39 شوکر برقی و 535 فشنگ از جمله اقدامات این پلیس بوده است.

کشف 3 میلیارد و 300 میلیون تومان کالای قاچاق

وی اظهار داشت: در بحث کالای قاچاق نیز در طول این مدت کالاهایی به ارزش 3 میلیارد و 300 میلیون تومان کشف و ضبط شده و 489 نفر نیز در این زمینه دستگیر شده اند.

حیدری گفت: در طول امسال میزان سفرهای داخلی 20 درصد و میزان سفرهای خارجی 26 درصد افزایش داشته است و همچنین به طور مجموع 24 درصد پروازها در کشور رشد داشته است.

رئیس پلیس فرودگاههای کشور گفت: میزان تاخیر در پرواز 11 درصد کاهش داشته و ابطال پرواز نیز 20 درصد کاهش داشته است.

دستگیری 42 جاعل گذرنامه

وی افزود: در رابطه جعل گذرنامه 42 نفر در سال جاری دستگیر و تعدادی گذرنامه جعلی، کارت شناسایی، کارت معافیت و گواهینامه جعلی نیز کشف و ضبط شده است.

حیدری گفت: به طور مجموع در بحث جعل اسناد 67 نفر در فرودگاهها دستگیر شده اند.