ارشادات مقام معظم رهبری در قم انقلاب و کشور را واکسینه کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حجت الاسلام مصطفی عبداللهی در خطبه های نماز جمعه این هفته مرکز استان خراسان شمالی اظهار داشت: مردم قم امتحانات زیادی را در طول تاریخ از خود نشان داده اند و سربلند از امتحانات بیرون آمدند حضور مردم قم در استقبال از رهبر عظیم الشان عملیات روانی دشمنان را خنثی کرد.

وی تصریح کرد: دیدارهای مراجع عظام با مقام معظم رهبری در چندین نوبت از جمله کارهایی است که دشمنان انقلاب را ناامید و نیز توطئه های از پیش طراحی شده آنان را خنثی خواهد کرد.



وی با بیان اینکه برکات حضور رهبر در سفرش به استان قم در آینده نزدیک نمایان خواهد شد، گفت: سابقه درخشان مردم قم در حمایت از اسلام و انقلاب همیشه بی نظیر بوده است و نقطه درخشان آن در 15 خرداد 42 که مردم به میدان آمدند و انقلاب را پایه ریزی کردند برهمگان روشن است.



وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مردم مراقب دشمن باشند که دشمنان دین و وفاداری مردم به علما و مراجع را نشانه و هدف گرفته اند افزود: تنها راه پایداری به نظام اخلاص است که از طریق آن مردم ایران توانستند بینی دشمن را به خاک بمالند و دیگر در راه و خط ولایت فقیه بودن است.



وی از روحانیت و حوزه های علمیه به عنوان طبیبان روان و روح انسانها نام برد و گفت: مردم همانگونه که فرزندانشان را به رفتن دانشگاه تشویق می کنند همانگونه هم برای ادامه تحصیل به حوزه های علمیه نیز تشویق کنند.

قائم مقام داد گستری خراسان شمالی بیانات رهبری خطاب به حوزویان، طلاب، فضلا و اندیشمندان را منشور اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، علمی و حوزوی نامید و بر ضرورت تحلیل و بررسی این منشور تاکید کرد.



حجت الاسلام عبداللهی همچنین استقبال پرشور و چشمگیر اقشار مختلف مردم قم را از مقام معظم رهبری ، یادآور استقبال تاریخی مردم از حضرت امام خمینی (ره) به هنگام بازگشت از پاریس در سال 1357 دانست و تصریح کرد: این استقبال نشان داد که رهبر اسلامی و ولایت دینی سایه پربرکتی است که همه مردم به آن احساس نیاز می کنند.



وی در خصوص اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت: مدیران و مسئولان اجرای این طرح شرایط این طرح را بیشتر برای عموم مردم تبیین کنند زیرا این طرح در مسیر اسلام و به نفع مردم است.



امام جمعه موقت بجنورد بیان کرد: اگر این جراحی اقتصادی صورت نگیرد قطعا انقلاب به خطر می افتد.



حجت الاسلام عبداللهی در ادامه خطبه دوم نماز جمعه این هفته بجنورد به بررسی مقایسه ای مصرف انرژی در ایران و برخی کشورها پرداخت و گفت: وضعیت مصرف انرژی در کشورمان دو برابر چین و 17 برابر کشور ژاپن است و در مصرف برق خانگی ایران سه برابر استانداردهای جهانی برق مصرف می کند، در مصرف گاز ما چهار برابر میانگین جهانی مصرف داریم، با احرای این طرح حق نسل آینده ما نیز برای آنان محفوظ می ماند.

قائم مقام داد گستری خراسان شمالی خطاب به کسانیکه در بازار و اقتصاد بازار خلل ایجاد می کنند نیز گفت: این اخلال گران بدانند که دستگاه قضایی استان خراسان شمالی در کنار مدیران اجرایی و نیروهای انتظامی با آنان به شدت برخورد خواهد کرد و آنان را با کیفر مجازات می کند.