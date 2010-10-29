بخش خصوصی نگاه خوبی به مقوله ورزش پیدا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رضا شیبانی ظهر جمعه در مراسم اختتامیه نوزدهمین دوره المپیاد ورزشی کارکنان شرکت مخابرات ایران و شرکتهای وابسته افزود: شرکت مخابرات استان زنجان به مدت 8 روز میزبان 27 تیم از سراسر کشور بود.
وی با اشاره به اینکه ورزش به عنوان یکی از مقولههای جدی شرکت مخابرات در اهتمام به سلامت کارکنان این شرکت به شمار میرود، تصریح کرد: زمانی که این شرکت در حال گذر به بخش خصوصی بود، ورزش به عنوان یک قضیه مبهم تلقی میشد، اما امروز با برگزاری رقابتهای متعدد، معلوم شد که بخش خصوصی اهتمام ویژهای به ورزش دارد.
عضو عالی کمیته ورزش شرکت مخابرات استان زنجان با تأکید بر اینکه این شرکت در برگزاری این رقابتها اهداف دیگری را نیز به جز ایجاد نشاط و تندرستی دنبال میکند، افزود: ایجاد محیطی صمیمی برای رفاقت در بین کارکنان شرکتهای مخابرات سراسر کشور از مهمترین اهداف برگزاری این مسابقات است.
مجتبی امینی از ورزش به عنوان مقولهای که میتواند در زمینههای اجتماعی نیز وارد شود، یاد کرد و خاطرنشان نمود: فراهم بودن بسترهای لازم یکی از دلایل میزبانی زنجان از این مسابقات بود که سابق بر این نیز در برگزاری چنین رقابتهایی موفق عمل کرده است.
در پایان رقابتهای فوتسال کارکنان شرکت مخابرات ایران و شرکتهای وابسته که به مدت 8 روز در سالن ورزشی پیام زنجان برگزار گردید، تیم شرکت مخابرات در دیدار فینال موفق شد با نتیجه 3 بر 2 از سد مازندران گذشته و بر سکوی قهرمانی بایستد.
در دیدار ردهبندی نیز تیم تهران با حساب 3 بر صفر خراسان رضوی را پشت سر گذاشت و در سکوی سوم این رقابتها قرار گرفت همچنین کاپ اخلاق این مسابقات نیز به تیم زنجان رسید.
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