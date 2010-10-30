شش هزار تحصیلکرده بیکار در قطب کشاورزی کشور

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، استان فارس طی سالهای اخیر به واسطه میزان تولیدات کشاورزی و باغی به عنوان یکی از قطبهای مهم کشاورزی کشور مطرح بوده است.

این عنوان درحالی رقم خورده که به عنوان نمونه فارس طی سالهای اخیر رتبه اول تولید گندم درسطح کشوربا اختلاف چشمگیر با استانهای دیگر را از آن خود کرده است. در حوزه های مختلف نیز این وضعیت به گونه های مختلفی قابل مشاهده است به گونه ای که حدود 14 درصد از محصولات باغی نیز در فارس تولید می شود.

این شرایط درحالی ایجاد شده که انتظار می رفت که استان فارس در حوزه اشتغال فارغ التحصیلان رشته های مختلف در پیوند با کشاورزی با مشکلات کمی مواجه باشد اما جعفر قادری نماینده مردم شیراز آمار بیکاران فارغ التحصیل این بخش را بیش از شش هزار نفر اعلام می کند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با بیان اینکه با توجه به شرایط فعلی امکان جذب این تعداد فارغ التحصیل وجود ندارد، افزود: با روش سنتی و فعلی که در حوزه کشاورزی در استان فارس وجود دارد نمی توان زمینه جذب این تعداد فارغ التحصیل را ایجاد کرد و روز به رو نیز بر شمار آنها افزوده می شود.

این نماینده مجلس گفت: در استان فارس علاوه بر محدودیت آب و زمین، از طرف دیگر نیاز است که از نظر کیفی تولید محصولات کشاورزی را ارتقا دهیم تا زمینه اشتغال فراهم شود.

محصولاتی در فارس کشت می شود که ارزش افزوده چندانی ندارند

قادری با بیان اینکه در شرایط فعلی سهم استان فارس در زمینه تناژ محصولات کشاورزی 10 الی 11 درصد است، افزود: به رغم حجم گسترده ای از تولید محصولات کشاورزی در استان، ارزش افزوده کمتر از 6.5 درصد بوده و باید گفت ارزش افزوده از سهم جمعیتی نیز کمتر است.

وی ادامه داد: در زمینه توسعه محصولات کشاورزی به سمت کشت محصولاتی رفته ایم که آب زیادی مصرف می کنند و ارزش افزوده آنها کم است به عنوان مثال ذرت و گندم به رغم استفاده زیاد از آب ارزش افزوده چندانی ندارند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: در برخی از استانهای همجوار فارس سهم تناژ محصولات کشاورزی پائین است در صورتیکه ارزش افزوده آنها بسیار بالاتر از استان فارس است زیرا آنها به سمت محصولاتی رفته که ارزش افزوده بالایی دارند.

قادری با بیان اینکه براساس آمار سطح زیر کشت محصولات گلخانه ای فارس کمتر از 18 صدم درصد است، گفت: در توسعه محصولات گلخانه ای در این استان به خوبی حرکت نکرده ایم در حالیکه تولید محصولات به این روش علاوه بر ارزش افزوده بالا، زمینه اشتغال را نیز فراهم می کند.

وی عنوان کرد: علاوه بر این باید از روشهای تولید مبتنی بر دانش برای محصولات کشاورزی استفاده کرد تا میزان مصرف آب کاهش یافته و ارزش افزوده بیشتر شود.

لزوم ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و دامپروری در فارس برای ایجاد اشتغال

این نماینده مجلس تاکید کرد: برای اینکه شرایط اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی فراهم شود باید مناطق ویژه اقتصادی و دامپروری در این استان ایجاد شود و این افراد در چنین مناطقی مشغول به کار شوند.

قادری با اشاره به راهکارهای ایجاد چنین مناطقی نیز تصریح کرد: زمینهای دولتی و غیر دولتی باید در قالب اجاره های بلند مدت در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی گذاشته شود تا با فراهم شن شرایط برای توسعه محصولات کشاورزی از فارغ التحصیلان استفاده شود.

وی متذکر شد: مشکل ما نه تنها در بخش زمین و آب است بلکه در زمینه جذب سرمایه نیز مشکل وجود دارد و باید با جذب سرمایه های خارجی و افزایش حجم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و دام پروری مانند کشور های مصر و سودان زمینه را برای اشتغال افراد فراهم کرد و تناژ و ارزش افزوده را ارتقا داد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: باید به این سمت حرکت شود که پژوهشکده هایی که از دانش بالایی در زمینه روشهای تکثیر محصولات کشاورزی برخوردارند استفاده شود تا ضمن افزایش میزان تولید، استفاده از سموم و آفات را کاهش داد و این با رفتن به سمت کشاورزی مدرن با تکنولوژی روز و استفاده از فارغ التحصیلان کشاورزی فراهم خواهد شد.

به گزارش مهر، شمار فارغ التحصیلان عرصه کشاورزی در استان فارس متناسب با ظرفیتهای موجود در این استان نیست و باید با اتخاذ روشهای مختلف از تواناییهای این نیروهای انسانی تحصیلکرده استفاده کرد تا ضمن اینکه بر میزان اشتغال اضافه شود زمینه را برای ارتقای ارزش افزوده محصولات کشاورزی و باغی در این استان نیز فراهم کرد.