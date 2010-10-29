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۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۰۹

امام جمعه اسفراین:

نباید اطلاعات نادرست به مردم در مورد طرح هدفمندی یارانه ها ارائه شود

نباید اطلاعات نادرست به مردم در مورد طرح هدفمندی یارانه ها ارائه شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام قدیر محمدیان گفت: پرهیز از ارائه اطلاعات نادرست به مردم در مورد قانون هدفمند سازی یارانه ها الزامی است.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حجت الاسلام قدیر محمدیان در آیین عبادی، سیاسی نماز جمعه این هفته شهرستان اسفراین اظهار داشت: در حال حاضر دشمنان درصدد هستند با ارائه اطلاعات نادرست درباره قانون هدفمند سازی یارانه ها، مردم را نسبت به اجرای آن بدبین کنند.

وی افزود: دشمنان در داخل کشور ستادی به نام تخریب با مشارکت منافقان، اخلال گران اقتصادی و استکباران تشکیل داده اند و وظیفه ما در مقابل خنثی سازی اهداف این افراد، اطلاع رسانی دقیق از مراحل اجرای هدفمند سازی یارانه هاست.

وی تصریح کرد: نقش روحانیت در این شرایط زمانی برای اطلاع رسانی دقیق به مردم نباید نادیده گرفته شود.

حجت الاسلام محمدیان گفت: در آستانه اجرای این طرح بزرگ اقتصادی باید تأکید مقام معظم رهبری برای مشارکت در اجرای صحیح این تحول اقتصادی فراموش نشود.

وی اضافه کرد: ما سربازان مکتب اسلامی هستیم و در تمام شرایط سخت آماده خدمتگزاری خواهیم بود.

امام جمعه اسفراین در خطبه اول نماز نیز با دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی گفت: احسان به پدر و مادر هیچگاه نباید فراموش شود، چون اگر فرزندی به پدر و مادر خود بی احترامی کند، مورد غضب الهی قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام محمدیان گفت: تقوا، ضامن خوشبختی و سعادت و نماد کرامت بوده و از عزت و شرف انسان و ملت دفاع می کند.
کد مطلب 1180626

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