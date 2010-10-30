رقابت شدید نامزدهای رسانه ای در راه است/ انتخابات هیئت نظارت سیاسی نیست

سید جلال فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هیئت نظارت بر مطبوعات تنها جایی در نظام مطبوعاتی کشور است که نماینده رسانه ها در ساختار آن حضور دارد بنابراین نقطه مهمی است لذا یک چهره رسانه ای با سابقه قابل قبول در رسانه و آشنا با مسائل اجرایی و کلی رسانه که نسبت به مصالح کلی نظام نیز واقف باشد باید به عنوان نماینده مدیران مسئول انتخاب شود.

مدیر مسئول روزنامه شهرآرا درباره سناریویی مبنی بر وحدت مدیران مسئول رسانه های اصولگرا بر سر معرفی کاندیدای واحد در انتخابات هیئت نظارت بر مطبوعات گفت: انتخاب نماینده رسانه ها در هیئت نظارت بر مطبوعات را وارد جریان های سیاسی نکنیم چون نماینده مدیران مسئول باید نماینده همه رسانه ها باشد لذا بحث کاندیداها را به جناح بندی سیاسی نکشانیم بلکه به وجدان عمومی و نگاه فراگیر رسانه ها بسپاریم. همچنین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات چندان انتخابات سیاسی نیست.

مدیر عامل سابق ایرنا و موسس روزنامه قدس درباره بایدها و ضرورت های نظارت بر انتخابات قریب الوقوع نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات گفت: انتخاباتی که تاکنون در دوره های مختلف برگزار شده سالم بوده چرا که هم رای دهندگان از میان افراد فرهیخته ای هستند و همگی صاحبان رسانه و مدیران مسئول رسانه ها بوده اند لذا توقع نیز این بوده که رای دهندگان خودشان طوری رفتار کنند که سلامت انتخابات حفظ شود، امسال نیز تاکید بر این است که نگاه و روالی که تاکنون در زمینه نظارت بر این انتخابات بوده حفظ شود.