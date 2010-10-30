معضلات جدید ارائه اینترنت پرسرعت / مشتری قاپی یا بازاریابی!

به گزارش خبرنگار مهر، شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت PAP تاکید می کنند که شرکتهای مخابرات استانی با ورود به حوزه خدمات ADSL عملا مانع فعالیت و خدمات دهی شرکتهای خصوصی دارای پروانه فعالیت در این حوزه شده اند و ارتباط مشترکان این شرکتها را به بهانه های مختلف قطع کرده و سپس خود نسبت به تشویق کاربران برای دریافت سرویس اینترنت پرسرعت از مخابرات اقدام می کنند.

برای مثال در یکی از استانها این اقدام ابتدا به بهانه سوختن دستگاههای "DSLAM" در کافوهای نوری بود که به شرکت‌های خصوصی ارائه دهنده ADSL به صورت شفاهی اعلام شد تا کاربران آنها برای مدت کوتاهی از DSLAM مربوط به صورت جایگزین به DSLAM مخابرات منتقل شوند اما پس از آن، مخابرات شروع به ترغیب کاربرانی که ارتباطشان قطع شده بود به استفاده از سرویس مخابرات کرده است. به این معنی که با تماس تلفنی به کاربران ADSL بخش خصوصی عنوان کرده اند که سرویس دهندگان شما دیگر قادر به ارائه خدمات نیستند و شما باید سرویس خود را از مخابرات بگیرید.

به اعتقاد شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت که دارای مجوز بیش از 6 سال از سازمان تنظیم مقررات برای ارائه این سرویس هستند این رویه تنها به یک استان محدود نشده و شرکتهای مخابرات استانی با الگوبرداری از یکدیگر در راستای جلوگیری از فعالیت بخش خصوصی هستند و دلیل آن را خصوصی شدن مخابرات عنوان می کنند.

تصاحب مشتریان شرکتهای PAP در استان فارس

مسئول یکی از شرکتهای PAP در استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات این استان با در پیش گرفتن چند مدل متفاوت، نهایتا مشتری‌های شرکت‌های PAP را تصاحب می کند گفت: مخابرات فارس با منع فعالیت‌های توسعه‌ای شرکت‌های دارای پروانه PAP و تصاحب مشترکان این شرکت‌ها، نه تنها شرایط رقابتی بازار ADSL را به وسعت یک استان به هم زده، بلکه حقوق مالکیت معنوی این شرکت‌ها را نیز زیر پا گذاشته است که این به یک باره از دست دادن چند صد کاربر، عملا موجب ورشکستگی شرکتها خواهد شد.



وی گفت: شرکت مخابرات استان فارس پس از این که خط تعدادی از مشترکان ADSL را به بهانه خرابی تجهیزات قطع کرده، در فاصله قطعی این خطوط، بدون پیگیری و پاسخ به درخواست شرکت اصلی ارائه دهنده خدمات ADSL ، با شماره تلفن مشترک تماس گرفته و خدمات ADSL مخابرات استان فارس را پیشنهاد داده است و با دادن اطلاعات نادرست به کاربران این شرکتها گفته "شرکتی که تاکنون از آن خدمات می گرفتید دیگر قادر به ارائه خدمات نیست و شما باید سرویس خود را از مخابرات بگیرید" و به این ترتیب تعداد زیادی از مشتریان شرکت‌های دیگر را تصاحب کرده است.

وی قطع اتصال و تصاحب کاربرانی که توسط شرکت‌های PAP بازاریابی و جذب پشتیبانی شده اند از سوی شرکت مخابرات استان فارس را اقدامی کاملا یکطرفه و غیرقانونی عنوان کرد.

پیشنهاد استفاده از خدمات مخابرات "مشتری قاپی" نیست

چنگیز امیری مدیرعامل شرکت مخابرات استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که پیمانکار ADSL مخابرات در این استان برای جذب مشتری اقدام به بازاریابی می کند و این امر که از سوی شرکتهای PAP از آن به "مشتری قاپی" تعبیر شده است درست نیست.

وی در مورد دلایل قطع ارتباط برخی مشترکان ADSL در این استان و اقدام شرکت مخابرات برای تصاحب این کاربران گفت: شرکت مخابرات استان فارس براساس اساسنامه شرکت مخابرات ایران طی فراخوانی شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت –PAP ها – را به مشارکت و همکاری برای ارائه سرویس ADSL در این استان به عنوان پیمانکار دعوت کرد اما تنها یکی از این شرکتها حاضر به همکاری با مخابرات شد که با سرمایه گذاری 12 میلیارد تومانی اقدام به نصب تجهیزات و فروش پورتهای پرسرعت در 90 شهر این استان کرده است.

امیری با بیان ایکنه همکاری شرکت مخابرات استان فارس با شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت همانند گذشته ادامه دارد اضافه کرد: شرکتهای PAP ظرف بیش از 5 سال گذشته که میدان دار واگذاری ADSL به متقاضیان بودند موفق ظاهر نشده و حتی حاضر نشدند در شهرهای کوچک و کم ظرفیت استان به ارائه سرویس بپردازند اما هم اکنون که مخابرات در این عرصه وارد شده به به جنب و جوش افتاده و بقای خود را در خطر می بینند.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان فارس با تاکید بر اینکه پیمانکار مخابرات استان فارس با استناد به آیین نامه و دستورالعمل شرکت مخابرات ایران در حال ارائه سرویس است گفت: طبیعی است که این شرکت برای بازگشت سرمایه گذاری 12 میلیارد تومانی خود نیازمند مشتری یابی است و به همین دلیل این شرکت اقدام به تماس با مشترکان برای شناسایی سرویس های خود کرده این امر اصلا غیرقانونی نیست.

وی با اشاره به قطع ارتباط ADSL مشترکان PAP در این استان گفت: عملیات کابل برگردان کافوهای نوری موجب قطع ارتباط برخی مشترکان شرکتهای PAP که از فیبرنوری سرویس می گرفته اند شده است و تا زمانی که این شرکتها نسبت به نصب سیستم های جایگزین و پشتیبان در این شبکه اقدام نکنند ارتباط مشترکان وصل نخواهد شد. به همین دلیل برخی از کاربرانی که ارتباط اینترنتشان قطع شده است به سمت دریافت سرویس از سوی مخابرات حرکت کرده اند.

مدیرعامل مخابرات فارس با بیان اینکه شرکتهای PAP حاضر به نصب سوئیچ پشتیبان و جانبی برای کافوهای نوری که در گذشته مورد استفاده قرار می گرفت نیستند ادامه داد: برخی تجهیزات شبکه مخابرات در بخش کافوهای نوری قدیمی شده که مخابرات برای بروزرسانی آنها وارد عمل شده است ؛ این عملیات برگردان قطع ارتباط برخی خطوط ADSL مشترکان PAP ها را به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه تعداد کاربران ADSL در استان فارس زیاد نیست و شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت تنها 60 هزار پورت منصوبه دارند که حدود 30 هزار تای آن مشغول بکار است اضافه کرد: از این تعداد شاید کمتر از 300 کاربر ارتباطشان به دلیل عملیات کابل برگردان قطع شده باشد که به کسب سرویس از مخابرات اقدام کرده اند چرا که کاربر به اینترنت پرسرعت نیازمند است و زمانی که ارتباطش قطع می شود حق دارد سرویس دهنده خود را تغییر دهد.

وی گفت: طبق پروانه شرکتهای ADSL، مخابرات موظف است در مناطقی که توانایی آن را دارد با شرکتهای PAP همکاری کند اما مخابرات ملزم نیست که برای کافوهای نوری قدیمی که ADSL را پشتیبانی نمی کنند سوییچ جانبی فعال کند.

قطع ارتباط فله ای کاربران ADSL فیبرنوری

جعفرآبادی مدیر مراکز جنوب کشور شرکت پارس آنلاین که یکی از ارائه دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت در کشور است در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که شرکت مخابرات استان فارس بدون ارائه دلیل و حتی بدون هماهنگی با شرکتهای PAP ، ارتباط کاربران ADSL که از فیبرنوری سرویس می گیرند را قطع کرده است و با تماس با کاربران ADSL شرکتهای PAP آنها را ملزم کرده که از این شرکت سرویس بگیرند چون ارتباطشان قطع خواهد شد.

وی گفت: پیگیریهای مکرری از سوی شرکتهای PAP برای دلایل قطع ارتباط مشترکان انجام شده که مستندات آن نیز موجود است اما مخابرات تاکنون دلایل آن را به شرکتها مکتوب اعلام نکرده و به هیچ عنوان از شرکتهای PAP نخواسته است که تجهیزات جانبی نصب کنند.

این فعال فناوری اطلاعات با بیان اینکه مخابرات فارس با تماس با کاربران ما آنها را تشویق به استفاده از سرویس های مخابراتی کرده است تاکید کرد که هیچ یک از تجهیزات برای عملیات برگردان تغییر نیافته است و اینکه مسئولان مخابرات توسعه کافوهای نوری را دلیل این قطع ارتباط می دانند جای سئوال دارد.

جعفر آبادی با تاکید بر قطع فله ای ارتباط کاربران ADSL فیبرنوری شرکتهای PAP در استان فارس تاکید کرد که این اقدام بدون اطلاع قبلی به شرکتهای PAP انجام شده و مخابرات هیچگونه پاسخی در این زمینه به شرکتها نداده است.

وی با بیان اینکه پارس آنلاین به 600 کاربر روی کافوی نوری سرویس می دهد افزود: این مشکل از سوی برخی PAP ها قرار است از طریق دیوان عدالت اداری مطرح شود.

مدیر شرکت پارس آنلاین با تاکید بر اینکه این شرکت حدود 6 هزار مشترک فعال در شهر شیراز و حدود 4 هزار کاربر فعال در دیگر شهرهای این استان دارد ، افزود: برای توسعه شهرهای استان بارها از مخابرات درخواست لینک ارتباطی و امکانات کرده ایم و با وجودی که در این شهرها تجهیزات نیز نصب کرده ایم اما از سوی مخابرات شیراز پاسخی به این درخواستها داده نشده است.