فراخوان وزارت نیرو برای جداسازی انشعابهای مشترک آب

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام حیدری گفت: در اجرای تبصره یک ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه ها درخصوص جداسازی انشعاب مشترک واحدهایی که امکان نصب کنتور مستفل دارند، شرکت های آب و برق و گاز مکلف به نصب کنتور جداگانه برای این واحدها هستند.

معاون درآمد و امور مشترکان شرکت آب و فاضلاب استان تهران گام نخست برای اجرای دقیق این تبصره را شناسایی واحدهای بهره بردار از یک انشعاب مشترک اعلام کرد و گفت: این اقدام توسط شرکت آبفای استان تهران و سایر شرکت های آبفا صورت گرفته است.

به گفته وی، براساس بررسی های صورت گرفته هم اکنون در شهر تهران برای هر انشعاب آب افزون بر سه واحد، استان تهران برای هر انشعاب حدود دو واحد و در کل کشور برای هر انشعاب کمتر از دو واحد بهره بردار شناسایی شده است.

حیدری اظهار داشت: هم اکنون در قبوض آب صادره برای مشترکان، تعداد واحدهای بهره بردار از هر انشعاب مشترک درج شده است که مشترکان می توانند در صورت مغایرت تعداد واحدهای بهره بردار با آنچه که در قبوض درج شده است، موضوع را جهت اصلاح به شرکت های آبفا گزارش کنند.

وی با بیان آنکه براساس بخشنامه ارسال شده به تمام شرکت های تابعه آبفای استان تهران، این شرکت ها آماده نصب کنتور مستقل برای واحدهای دارای انشعاب مشترک با امکان جداسازی هستند، یکی از شرایط امکان نصب کنتور مستقل را برخورداری واحدها از سامانه گرمایشی و سرمایشی جداگانه و غیر مشترک عنوان کرد.

به گفته دائمی، در این واحدها باید پس از ورودی اصلی ساختمان امکان نصب کنتور به تعداد واحدهای موجود فراهم باشد تا پس از بررسی های فنی و محیطی کارشناسان، کنتورهای مستقل نصب شود.

وی هزینه نصب هر دستگاه کنتور مستقل را حدود یک میلیون ریال اعلام و تصریح کرد: در صورت فراهم بودن شرایط یاد شده، امکان نصب کنتور مستقل ظرف یک هفته پس از مراجعه متقاضیان فراهم می شود.

معاون درآمد و امور مشترکان شرکت آبفای تهران با بیان آنکه از ابتدای سال جاری تاکنون افزون بر 15 هزار انشعاب مشترک شامل حدود 50 هزار واحد بهره بردار برای نصب کنتورهای جداگانه به شرکت های تابعه آبفای استان تهران مراجعه کرده اند، اظهار داشت: تاکنون 900 هزار انشعاب در تهران برای افزون بر سه میلیون و 200 هزار واحد واگذار شده است.