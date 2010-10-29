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۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۲۵

حجت الاسلام کوثری:

استقبال گرم از مقام معظم رهبری نشانه ولایت پذیری مردم قم است

استقبال گرم از مقام معظم رهبری نشانه ولایت پذیری مردم قم است

بجنورد - خبرگزاری مهر: امام جمعه شیروان گفت: استقبال گرم مردم استان قم از مقام معظم رهبری نشانه ولایت پذیری است.

به گزارش خبرنگار مهر دربجنورد، حجت الاسلام حسین کوثری در خطبه دوم با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به قم و استقبال گرم مردم این شهر از ایشان، آن را نماد و نشانه اوج دلبستگی و ولایت پذیری مردم بر شمرد و سخنان حکیمانه مقام عظمای ولایت را حکمت های انقلاب اسلامی و حلقه های نجات بخش امت اسلام دانست.

وی با تشریح توطئه های دشمنان علیه نظام اسلامی گفت: وحدت و همبستگی خواص و عامه مردم و امید دادن به جامعه، پاسخ به نیازهای فکری جوانان، اهتمام مسئولان به حل مشکلات مردم، تقویت بنیه دینی در جامعه و مبارزه با شایعه های دشمنان نیاز امروز ایران اسلامی است.

وی تصریح کرد: مسایل اقتصادی در کشور به دلیل نا عدالتیهایی که وجود داشت باید اصلاح می شد و این اقدام خطیر در این برهه زمانی در آستانه اجرا قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: روحانیون می توانند در تمام مسایل روز که به اطلاع رسانی نیاز داشته باشد مشارکت کنند.

حجت الاسلام کوثری بیان کرد: روحانیون وظیفه دارند تمام حقایق را به اطلاع مردم برسانند تا چنان چه در مسیر گمراهی هستند تغییر مسیر دهند.

امام جمعه شیروان خطبه اول نماز جمعه نیز گفت: حیات طیبه ای که قرآن وعده آن را داده است، به فرموده حضرت علی (ع) در سایه قناعت به دست می آید.

وی افزود: قناعت در فرهنگ دینی گنج بی پایان و مالی فناناپذیر است و هرکس قناعت پیشه کند و از حرص و ثروت اندوزی و ذخیره سازی پرهیز کند، عزت و قدرت برای وی حاصل خواهد شد.
کد مطلب 1180639

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