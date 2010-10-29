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۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۳۲

آیت الله ایمانی:

بسیج دانش آموزی فرهنگ بسیجی را بر فضای آموزشی حاکم کرد

بسیج دانش آموزی فرهنگ بسیجی را بر فضای آموزشی حاکم کرد

شیراز - خبرگزاری مهر: امام جمعه شیراز گفت: نهاد بسیج دانش آموزی فکر و فرهنگ بسیجی را بر فضای آموزشی حاکم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله اسد الله ایمانی در خطبه های این هفته نماز جمعه شیراز از بسیج به عنوان یک مکتب و یک مجموعه فکری یاد کرد.

وی افزود: امروز فضای جامعه ما معطر به فضای تفکر بسیجی است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در ادامه سخنان خود بیان کرد: جوانان و نوجوانان سرمایه های ملی ما هستند و هر کس بتواند در امر تعلیم و تربیت آنان کوشا باشد فردای جامعه از او خواهد بود.

آیت الله ایمانی یادآور شد: دانش آموزان و جوانان در قبل از انقلاب حرف اول را زدند و در 13 آبان 57 تعداد فراوانی از همین دانش آموزان در صحن دانشگاه به شهادت رسیدند، در عرصه های دفاع مقدس حضوری جانانه داشتند، در دوران سازندگی و نوآوری نوجوانان و دانش آموزان در صحنه های بین المللی افتخاراتی آفریدند. 

کد مطلب 1180642

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