دیدار با مراجع مهمترین برنامه سفر رهبری/ مسئولان بدون شعار حل مشکل کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ابراهیم امینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد از رهبر معظم انقلاب به واسطه سفر پر خیر و برکت به قم و همچنین از اقشار مختلف مردم برای استقبال باشکوه از مقام معظم رهبری تقدیر کرد و اظهار داشت: سفر مقام معظم رهبری به قم سفر فشرده‌ای بود و برکات فراوانی داشته و دارد.



وی اضافه کرد: این سفر مقام معظم رهبری به قم هر چند که جنبه‌های مختلفی داشت اما زمینه فرهنگی این سفر بیشتر از سایر جنبه‌ها بوده است.



آیت الله امینی، مهمترین برنامه مقام معظم رهبری را دیدار صمیمانه با مراجع عظام تقلید و فقها و اساتید حوزه‌های علمیه دانست و گفت: البته درچنین شرایطی برگزاری این جلسات بسیار ضروری بود که خوشبختانه ملاقات‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته است.



امام جمعه قم با اشاره به برخی از رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدارهای مختلف اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند که باید از مراجع تقلید و فقها قدردانی کرد. ایشان از طرفی دیگر به کسانی که به دنبال ترویج فرهنگ جدایی روحانیت از اسلام هستند هشدار داده‌اند.



وی گفت: ترویج فرهنگ جدایی روحانیت از اسلام توطئه دشمنان است که گاها برخی دوستان هم کارهای دشمنان را تائید می کنند و انجام می دهند.



ضرورت پاسخگویی به شبهات



امینی افزود: مقام معظم رهبری به مسئولان حوزوی و اعضای جامعه مدرسین در مورد ضرورت ایجاد تحول در حوزه تاکید کردند، و حوزه باید به گونه‌ای تحول یابد که نیازهای فرهنگی جامعه را تأمین کند، پاسخگوی شبهات در داخل و خارج کشور باشد و عنایت بیشتری به جوانان داشته باشد.



وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین پیشنهاد کردند که حوزه در برنامه‌های صدا و سیما و آموزش و پرورش حضور فعال‌تری داشته باشد.



امام جمعه قم با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد رسیدگی به امور اقتصادی و معیشتی مردم قم اظهار داشت: جهان اسلام دیدگاه خاصی نسبت به قم دارد و این شهر را پایگاه پرورش شخصیت‌های بزرگ نظام می‌دانند و انتظار دارند وقتی وارد این شهر می‌شوند شهری را ببینند که به صورت کامل اسلام را پیاده کرده است.



وی حل مشکل ترافیک اطراف حرم مطهر و رفع مشکل آب آشامیدنی مردم قم را از دیگر محورهای مورد بحث مقام معظم رهبری برشمرد و افزود: در این زمینه اعتبارات خوبی اختصاص یافته است اما این اعتبارات باید با دقت و حساب شده و طبق اولویت هزینه شود و اگر این کار صورت نگیرد مشکلات قم برطرف نمی‌شود.



بیکاری تلخ است



امام جمعه قم معضل بیکاری را یکی از عوامل در تاخیر ازدواج جوانان برشمرد و اظهار داشت: این مشکل اختصاص به زمان ما و این دولت ندارد، بلکه درزمانها و دولت های سابق هم این مشکل وجود داشته است ودغدغه همه مسئولان این بود که مشکل بیکاری حل شود.



وی ادامه داد: البته در راستای رفع مشکل بیکاری کارهایی از جمله اعطای تسهیلات خود اشتغالی صورت گرفته است ولی در عین حال که همه تلاش کردند اما متاسفانه شاهد بیکاری در کشورمان هستیم.



وی مشکل بیکاری را یکی ازمعضلات تلخ برای خانواده ها دانست وگفت: حل مشکل بیکاری به برنامه ریزی درست و استفاده از همه امکانات نیاز دارد و عدم توجه به این نکات باعث شده که معضل بیکاری همچنان باقی بماند.



امینی تصریح کرد: دولت برنامه‌های خوبی برای رفع مشکل بیکاری داشته و من از دولت تشکر می کنم اما غرض این است که اگر برنامه های دقیقی اجرا می کردند کمتر شاهد بیکاری بودیم.



خارجی ها نخبگان ما را می ربایند



امام جمعه قم به برخی ویژگی‌ها و امکانات کشور اشاره کرد و گفت: در کشور ما نخبگان و دانشمندان فراوانی در رشته های مختلف علمی وجود دارد اما اینها در کشور ما تربیت می شوند و خارجی ها آنها را می ربایند.



وی وسعت بالای کشور نسبت به جمعیت آن، معادن فراوان و نفت را از دیگر امتیازات کشور برشمرد و افزود: در کشور ما کارگران ارزان قیمت و فعال وجود دارند، ثروتمندان و سرمایه دارانی هم هستند که می توانیم اعتماد آنها را جلب کنیم و از سرمایه های آنان در مسیر اقتصاد کشور استفاده کنیم ولی متاسفانه از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده و بسیاری از آنها در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کردند.



دولت و مجلس با هم همکاری کنند



آیت الله امینی همکاری بیشتر دولت و مجلس را خواستار شد و گفت: دولت و مجلس باید دوستانه و صمیمانه برای حل مشکل بیکاری جوانان با هم همکاری کنند.



وی جلب اعتماد ثروتمندان را مهم دانست و اظهار داشت: اگر سرمایه های ثروتمندان در مسیر شکوفایی کشور استفاده شود ما کمتر محتاج بیگانگان می شویم.



امام جمعه قم افزود: مسئولان باید بدون شعار و تخریب همدیگر، مسائل و مشکلات جامعه را دوستانه بررسی و برطرف کنند.