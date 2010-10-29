استان قزوین از لحاظ سرانه عضویت در کتابخانه ها رتبه اول کشور را داراست

محمد لالوها در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: در حال حاضر در استان 41 کتابخانه عمومی با 400 هزار جلد کتاب فعالیت می کند که در این کتابخانه 70 هزار نفر به صورت دائم عضو هستند.

وی افزود: سرانه کتابخانه به ازای هر 33 هزار نفر یک کتابخانه در کشور است که این میزان در استان قزوین یک کتابخانه به ازای 29 هزار نفر است.

لالوها تصریح کرد: سرانه مطالعه در استان قزوین شامل مطالعه کتب غیردرسی، مجله و نشریات، سایت های اینترنتی، قرآن و ادعیه وکتب مذهبی 69 دقیقه و51 ثانیه و در کشور 75 دقیقه است که بیشترین کتابهای مورد علاقه مردم نیز در حوزه ادبیات و دین است.

مدیرکل کتابخانه های استان قزوین علت پائین بودن میزان مطالعه در بین مردم را فرهنگ شفاهی مردم دانست و تصریح کرد: در هیچ مقطعی مطالعه به عنوان یک ارزش در جامعه مطرح نشده و تصمیم گیری و برنامه ریزی بر اساس پژوهش محوری نبوده بنابراین با اتکا به فرهنگ شفاهی شاهد کاهش مطالعه در میان مردم هستیم.

وی گرانی کتاب را عامل کاهش میزان مطالعه ندانست و افزود: بدلیل وجود کتب متعدد و مو.رد نیاز گروههای سنی مختلف در کتابخانه، گرانی برخی کتب دلیل عدم استقبال مردم از مطالعه نیست لذا اگر تصمیم گیری و برنامه ریزی های ما بر اساس پژوهش و تحقیق باشد می توان امیدوار بود میزان مطالعه افزایش قابل قبولی پیدا کند.

لالوها برگزاری نمایشگاههای کتاب را در نهادینه شدن فرهنگ مطالعه موثر دانست و گفت: برپایی نمایشگاه کتاب در استانها و بویژه شهرستانها و ارائه تسهیلات خرید و بن کارت می تواند موجب افزایش قدرت خرید علاقمندان و دسترسی بیشتر مردم به کتاب به عنوان یک کالای فرهنگی شود.

ساخت کتابخانه بزرگ مرکزی در قزوین اولیوت دارد

این مسئول کتابخانه های استان با اشاره به ضرورت ساخت کتابخانه های جدید در استان اظهار داشت: ساخت کتابخانه مرکزی با 10 هزار مترمربع زیربنا که به عنوان مرکز اسناد استان نیز خواهد بود در اولویت طرحهای استان است که در سفر سوم رئیس جمهور به استان برای تصویب ارائه خواهد شد.

وی گفت: این کتابخانه هشت میلیارد تومان هزینه دارد و قسمتهای مرکز اسناد، سایت اینترنت، اتاق مطالعه محققان و پژوهشگران، محل مطالعه در سکوت وآرشیو نشریات در آن پیش بینی شده که در صورت تصویب ساخت آن، گام مهمی در مسیر تامین نیاز مردم علاقمند به مطالعه در استان برداشته می شود.

لالوها ضرورت احداث کتابخانه های عمومی در شهرستانها را هم یادآور شد و اظهار داشت: نبود کتابخانه مرکزی در شهرستانهای استان از مشکلاتی است که باید در آینده نسبت به رفع آن اقدام شود زیرا کتابخانه های موجود معمولی است و جوابگوی نیاز علاقمندان نیست.

وی تصریح کرد: ساخت کتابخانه های عمومی در شهرستانها که در آن مرکز اسناد،سایت اینترنت، اتاق مطالعه محققان و پژوهشگران، سالن های مطالعه و آرشیو نشریات و محل استقرار ادارات شهرستان هم در آن پیش بینی شده از ضرورت های فعالیت های فرهنگی در کشور است که باید اجرایی شود.