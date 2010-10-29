آینده از آن اصولگرایان منتقد است/ اصولگرایی با افراد تعریف نمی شود

عماد افروغ درحاشیه بازدید از غرفه مهر درنمایشگاه مطبوعات وخبرگزاریها در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کنار کشیدنش ازعرصه سیاست توضیح داد: سیاست دو وجه رسمی و مدنی دارد، من ازسیاست رسمی کشورخود را کنار کشیدم ودر سیاست مدنی فعالم زیرا سیاست رسمی با مصلحت سنجی های ناروا و کاذب همراه شد و فکر کردم که سیاست کشور به وجه مدنی و نظارت و روشنفکری نیاز دارد.

وی ادامه داد : در حال حاضر می نویسم ، رصد می کنم ، تذکر می دهم و در حد خودم نظریه پردازی می کنم .

این چهره اصولگرا در پیش بینی از آینده سیاسی جریان اصولگرایی با توجه به چینش کنونی اظهار داشت : بدون تردید آینده از آن اصولگرایان منتقد، مستقل و متصل واقعی به انقلاب اسلامی خواهد بود .

وی افزود: حتی اگراین عده عرصه رسمی را ازآن خود نکنند خاطره خوشی از خود درسیاست وجامعه برجای خواهند گذاشت .

مبدع نظریه نقد درون گفتمانی در ادامه تاکید کرد که آنچه در میان جریان اصولگرایی رخ داد و اصلاح طلبان از آن بی بهره بودند نقد درون گفتمانی بود که از آن اصولگرایی مستقل و منتقد زاده شد

مبدع نظریه نقد درون گفتمانی در ادامه تاکید کرد که آنچه در میان جریان اصولگرایی رخ داد و اصلاح طلبان از آن بی بهره بودند نقد درون گفتمانی بود که از آن اصولگرایی مستقل و منتقد زاده شد.

نماینده مردم تهران در مجلس هفتم توضیح داد : در مجلس هفتم شاهد بودید که شبه فراکسیونی بنام اصولگرایان مستقل تشکیل شد و عده ای از فاز اصولگرایی توجیه گرانه دولتی خارج شدند ، این آینده خوبی برای اصولگرایی ملتزم به انقلاب اسلامی رقم می زند .

وی ادامه داد: یعنی اکنون دراصولگرایی شاهد جریانی هستیم که توجیه نمی کند واسیر مصلحت ناورا نمی شود، این جریان در مجلس هشتم به وضوح قابل مشاهده است و هرچند تعداد قابل توجهی را در بر نمی گیرد، اما ضمانت بخش یک جریان اصولگرایی ناب است.

افروغ یادآورشد: در دوران اصلاح طلبان درمجلس ششم این اتفاق را ندیدیم و درآن مجلس هیچگاه چنین انشعابی شکل نگرفت .

این تحلیلگر سیاسی با بیان اینکه معتقد است اصولگرایی با افراد تعریف نمی شود، افزود: ما مدافع آن نوع ازاصولگرایی هستیم که مولفه ها، مبانی واهداف خود را با انقلاب اسلامی تعریف کند ومعتقدیم این نوع اصولگرایی به حد کافی بارورهست و قابلیت آزادی خواهی، عدالت طلبی و توجه به اخلاق و معنویت را دارد تا زنده و بانشاط بماند .

افروغ در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این سئوال که شاخص های اصلی وحدت در کشور را که مورد تاکید مکرر رهبر معظم انقلاب است، چه می داند، گفت: وحدت بر اساس مشترکات از جمله حفظ نظام ، حفظ گفتمان انقلابی و قانون اساسی مهمترین ضرورت کشور است.

وی تاکید کرد : همه گروه های سیاسی باید ارکان مختلف انقلاب اسلامی را وسط بگذارند و پیرامون آن بچرخند و در عین حال که اختلافات خود را مطرح می کنند بدانند که اختلاف به معنای بی توجهی به اشتراکات نیست .

وی معتقد است اصولگرایان باید بیشتر از دیگران به ضرورت وحدت توجه کنند.

این چهره اصولگرا همچنین در پاسخ به سئوالی درباره راهکار خروج احزاب کشور از حالت انفعال کنونی گفت : ما در کشور اصلا حزب به معنای شناخته شده ومتعارف که دارای فلسفه سیاسی مدون، اندیشه مشخص، عضو گیری تعریف شده و رهبری متعین و منابع مالی مشخص باشد، نداریم .

وی بر ضرورت تشکیل احزاب واقعی در کشور تاکید کرد و ادامه داد : حزب بیانگر عقلانیت سیاسی و بهره گیری از تجربه متراکم سیاسی است، اما ما در ایران صرفا با یک سری گروه های متلون روبرو هستیم که مواضع ثابت ندارند .

عماد افروغ بر ضرورت شناسایی موانع مسیر تشکیل احزاب واقعی و بر طرف کردن آنها تاکید کرد و در پاسخ به سئوالی درباره ارزیابی از اقدام مجلس و دولت در زمینه تدوین قانون جدید احزاب در ماه های اخیر گفت : چون در این باره اطلاعی ندارم اظهار نظر نمی کنم.