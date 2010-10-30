دکتر جفری ریمان استاد فلسفه دانشگاه امریکن در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شیوه رایج نگارش در حوزه علوم انسانی، گفت: در حوزه علوم انسانی هم کتاب‌نویسی و هم مقاله نویسی رایج و متداول هستند.

مؤلف "در دفاع از فلسفه سیاسی" در ادامه تصریح کرد: در واقع در علوم اجتماعی و علوم طبیعی است که توجه و تأکید بیشتر بر شیوه مقاله‌نویسی است.

وی تصریح کرد: دراین علوم به سبب سنخ موضوعات و موضوعاتی که مورد بررسی قرار می‌گیرند شیوه مقاله‌نویسی بهتر می‌تواند به طرح و بررسی موضوعات بپردازد.

ریمان در مورد این موضوع که آیا مقالات و نوشته‌های او مبتنی بر درسگفتارهایش است تصریح کرد: در برخی موارد مقالات بنده مبتنی بر درسگفتارهایم است. در واقع برخی موضوعات در درسگفتارها مورد بررسی قرار می‌گیرند که نیاز به تکمیل آن وجود دارد.

مؤلف کتاب "عدالت و فلسفه اخلاق معاصر" در ادامه یادآور شد: در مقاله این موضوعات مورد بررسی بیشتر قرار می‌گیرند و بر غنای علمی آن افزوده می‌شوند.

وی افزود: بر این اساس می‌توان گفت که رابطه دو سویه‌ای میان درسگفتار و مقاله نویسی وجود دارد.

استاد دانشگاه امریکن در پایان تأکید کرد: البته مواردی هم هستند که درسگفتارها از مقالات و نوشته‌ها تأثیر می‌گیرند. در این حالت مقالات و نوشته‌ها مورد بحث و بررسی دیگران قرار می‌گیرند و از ابعاد گوناگون بررسی می‌شوند.