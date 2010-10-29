تدوین منشور سخنان مقام معظم رهبری در قم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجتالاسلام محمدتقی رهبر در خطبههای نماز جمعه این هفته اصفهان با اشاره به سفر رهبر معظم انقلاب به شهر مقدس قم، اضافه کرد: بیانات رهبر معظم انقلاب در قم باید تدوین شود و به عنوان درسهای اخلاقی، سیاسی و اسلامی در تمامی بخشها، دانشگاهها، مدارس، حوزههای علمیه و آموزشگاههای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب بر ایجاد بصیرت در جامعه تاکید دارند، گفت: در صورتی که مدیران، مسئولان و مردم کشور ما از بصیرت کافی برخوردار باشند، کمتر اشتباه میکنند و بر همین اساس، خدمترسانی به مردم بیشتر و بهتر صورت خواهد پذیرفت.
خطیب جمعه اصفهان با اشاره به اینکه دشمنان از هر فرصتی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران استفاده میکنند، اظهار داشت: دشمنان و به ویژه کشورهای استعمارگر سعی دارند این انقلاب شکوهمند را به سود خود مصادره کنند.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران برگرفته از درسهای ایثار و شهادت روز عاشورا در صحرای کربلا است، افزود: دشمنان ایران اسلامی آرزوی مصادره کردن انقلاب به سود خود را به گور خواهند برد چرا که ملت فهیم ایران این انقلاب را بر پایه فرامین دینی و دستورات اسلامی بنا کردهاند.
خطیب جمعه اصفهان یکی از راهکارهای دشمنان به منظور مصادره انقلاب و اضمحلال آن را ایجاد فاصله بین مردم و روحانیت دانست و تصریح کرد: دشمنان سعی میکنند بین مردم و روحانیت فاصله ایجاد کنند تا به این وسیله این دو قشر بزرگ، تکیهگاههای خود را در جامعه از دست بدهند که البته این موضوع به هیچ عنوان شدنی و عملی نیست.
وی به استقبال بیسابقه مردم قم از رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و ادامه داد: اگر دشمنان به مقصود و منظور خود برای ایجاد فاصله بین روحانیت و مردم رسیده بودند، هیچگاه شاهد چنین استقبال پر شوری از رهبر معظم انقلاب در شهر مقدس قم نبودیم.
رهبر تاکید کرد: دشمنان، کشورهای استعمارگر و همه پیروان آنها بدانند که آرزوی ایجاد اختلاف بین مردم و روحانیت را در ایران اسلامی به گور خواهند برد.
وی با تاکید بر اینکه اجرای هدفمند کردن یارانهها یکی از بهترین راهکارهای جراحی اقتصاد کشور است، افزود: در کشوری مانند کشور ما که مصرف زیادتر از معمول است، هدفمند کردن یارانهها بهترین راهکار محسوب میشود که تمامی مسئولان و صاحب نظران به این نتیجه رسیدهاند که اجرای این قانون از ضروریات است.
وی تصریح کرد: از مجموع 250 میلیارد دلار درآمد خالص ملی، 75 میلیارد دلار صرف پرداخت یارانه میشود که این میزان سالانه 10 درصد افزایش دارد.
خطیب جمعه اصفهان با بیان اینکه هماکنون بیشترین یارانهها را ثروتمندان دریافت میکنند، اضافه کرد: مصرف گاز، گازوئیل، آب، برق و بنزین در کشور ما بسیار بالا است و هدفمند کردن یارانهها راهی برای جلوگیری از این مصرف بالا محسوب میشود.
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