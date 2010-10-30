کمبود شدید مسجد در پایتخت روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یافتن فضایی برای اقامه نماز در مساجد مسکو در روزهای جمعه یکی از معضلات مسلمانان این شهر محسوب می‌شود، شهری که دارای بیشترین درصد جمعیت مسلمان است اما تنها چهار مسجد دارد.

درخواست مسلمانان برای اختصاص فضای بیشتر به عنوان مسجد در این شهر مورد مخالفت قرار گرفته و مناقشاتی را ایجاد کرده است.

عبدیل آشیم ابراهیموف مسلمان 30 ساله که اغلب در مسجد سوبورنایا، بزرگترین مسجد روسیه حضور می‌یابد گفت: وقتی زود به مسجد می‌رسم می‌توانم در داخل مسجد مستقر شوم در غیر این صورت باید خارج از مسجد در ادامه صوف نمازگزاران داخل مسجد به نماز بایستم.

هر روز جمعه هزاران نفر از مومنان برای اقامه نماز جمعه گردهم جمع می‌شوند اما این ساختمان سبز که روی آن هلال طلایی رنگی قرار گرفته تنها ظرفیت 800 نفر را دارد و زمانی که ظرفیت تکمیل شد مومنان صفوف نماز را در دفاتر اجرایی مسجد ادامه داده، سپس محوطه داخلی حیاط و سرانجام به پیاده رو مسجد می‌رسد.

آشور آشوروف مسلمانی که در دهه 60 زندگی خود به سر می‌برد گفت: نمازهای جمعه بسیار مهم هستند به همین دلیل ما درآن چه هنگام برف یا باران به جماعت اقامه می‌کنیم.

روایتهای مختلفی از تعداد مسلمانان مسکو وجود دارند. کل جمعیت این شهر 5/10 میلیون نفر است. مقامات روسیه این تعداد را حدود 2/1 میلیون نفر برآورد کرده اما سازمانهای اسلامی در روسیه آن را نزدیک به 2 میلیون نفر می‌دانند.

ایلدار خضرات عالیات دینوف امام جماعت مسجد سوبورنیا اظهار داشت: مسکو با داشتن چهار مسجد دچار کمبود شدید مسجد است و این چهار مسجد به هیچ وجه نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مسلمانانی باشد که برای اقامه نماز گرد هم جمع می‌شوند.

از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 صدها هزار نفر از مهاجرات از جمهوری های شوروی سابق در آسیای مرکزی عمدتاً به سمت مسکو مهاجرت کردند و اکنون این شهر دارای جمعیت قابل توجهی از مسلمانان است.

عالیات دینوف گفت: ما همواره برای ساخت مسجد در بخشهای مختلفی مسکو درخواست کرده‌ایم.

این درحالی است که تلاش برای پاسخ به این نیازها به واسطه مخالفتهای ساکنان محلی که در افزایش ناسیونالیسم روسی از زمان سقوط شوروی نقش داشتند ناکام مانده است.

براساس اظهارات امام جماعت مسجد مسکو، پروژه افزودن یک ساختمان دوم به این مسجد نیز به واسطه فقدان یک امضا از سوی یک دفتر اداری متوقف شده و هنوز به سرانجام نرسیده است.

همچنین ساکنان جنوب شرقی مسکو نیز به‌شدت با ساخت مسجد بزرگی که قرار بود ظرفیت 5 هزار نفری داشته باشند مخالفت کرده‌اند. مقامات مسکو پیشتر وعده کرده بودند که زمین یک پارک را برای ساخت مسجد در اختیار مسلمانان قرار می‌دهند. این درحالی است که ساکنان محلی درخواستهایی را به مقامات مسئول علیه ساخت مسجد در پارک و فضای سبز ارائه دادند. اخیراً نیز فعالان ضد مسجد اقدام به کاشت چندین درخت در این پارک کرده تا به هر نحوی مانع ساخت مسجد شوند.