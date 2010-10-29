به گزارش خبرنگار مهر، در روز نخست رقابتهای کشتی فرنگی دانشجویان جهان که از صبح امروز جمعه در شهر تورینو ایتالیا آغاز شده است، در وزن 55 کیلوگرم محسن حاجی پور پس از استراحت در دور نخست در دور دوم کشتی گیر ترکیه ای قهرمان جوانان جهان را شکست داد و با پیروزی مقابل حریف لهستانی، در دیدار فینال به مصاف حریف روس خود می رود.

امیر قاسمی منجزی در وزن 120 کیلوگرم نیز با سه پیروزی مقابل کشتی گیرانی از روسیه، آمریکا و اوکراین به دیدار پایانی راه یافت.حریف وی در دیدار نهایی کشتی گیر ترکیه ای است.

در وزن 66 کیلوگرم افشین بیابانگرد پس از دو پیروزی مقابل حریفان اوکراین و روسیه در دور سوم مقابل حریف مجارستانی شکست خورد تا امشب برای کسب مدال برنز به روی تشک برود.

حبیب الله اخلاقی در وزن 84 کیلوگرم نیز پس از پیروزی مقابل حریفان آذربایجانی و مجارستانی در دیدار نیمه نهایی مقابل حریف روس مغلوب شد تا امشب برای کسب مدال برنز به مصاف حریفان خود برود.

رقابتهای اوزان 60،74 و 96 کیلوگرم فردا شنبه برگزارمی شود و جاسم امیری، عادل بالی تبار و محمدرضا اکبری به مصاف حریفان خود می روند.