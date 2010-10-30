دکتر امید صافی استاد مطالعات دینی دانشگاه کارولینای شمالی در مورد چگونی نقد دیدگاه دیگران به خبرنگار مهر گفت: مواجهه انتقادی با دیدگاههای گوناگون و مختلف بخشی از این موضوع به شمار می‌رود که چگونه دیدگاهی دفاع می‌شود و یا بیان می‌شود.

وی تصریح کرد: در سنتهای عقلانی غنی‌ای چون اسلام نیاز به آزادی برای بیان آزادانه دیدگاهها و طرح و مباحثه در مورد ایده‌های گوناگون وجود دارد.

وی افزود: این نیاز از آنجا ناشی می‌شود که از رهگذر مباحثه و مناظره، دیدگاههای مختلف مورد موشکافی دقیق قرار گیرند.

استاد مطالعات اسلامی دانشگاه کارولینای شمالی خاطر نشان کرد: در واقع سؤال این است که چنین مواجهه‌ای چگونه باید اتخاذ شود و رخ دهد.

وی افزود: در واقع در این فرایند نباید تنها بر مواضع و جایگاهی که دیدگاه از آن منظر بیان می‌شود تأکید کرد، بلکه باید به پیش فرضها و مبانی استدلالها نیز توجه کرد و آنها را مورد بررسی قرار داد.

وی در مورد ضوابط اخلاق نقادی خاطر نشان کرد: ضوابط اخلاقی چندی را برای اخلاق نقادی می‌توان برشمرد. یکی از این ضوابط اخلاقی را در کلام حضرت علی (ع) می‌توانیم مورد شناسایی قرار دهیم آنجا که می‌فرمایند: "به آنچه گفته می‌شود توجه کن و نه به گوینده آن سخن". در کلام علی (ع) توجه و تأکید بر قوت استدلال است و نه توجه به گوینده.

این استاد ادیان خاطر نشان کرد: موضوع مهم دیگر در اخلاق نقادی به این موضوع مربوط می‌شود که در نقد دیگران دست گذاشتن روی نقاط حساس و ضعف و مسائل شخصی آنها نباید صورت گیرد.

دانش آموخته دانشگاه دوک تأکید کرد: برای نمونه در نقادی دیگران باید از مورد حمله قرار دادن شخص مقابل پرهیز کرد و به جای آن تمرکز بر روی استدلالهایی باشد که بیان و طرح می‌شود.

صافی در پایان تصریح کرد: یکی از اندیشمندان و متفکران کلاسیک اسلامی این موضوع را با زبان و گفتاری بهتر بیان کرده: "من فکر می‌کنم که حق با من است، با این احتمال که ممکن است بر حق نباشم. من فکر می‌کنم که شما بر حق نیستید، با این احتمال که ممکن است بر حق باشید. ولیکن خداوند بهتر می‌داند."