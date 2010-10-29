سفر مقام معظم رهبری به قم توطئه غرب و استکبار را خنثی کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین که در مسجدالنبی برگزار شد اظهار داشت: قم خواستگاه انقلاب و محل بزرگترین مرکز حوزه علمیه جهان تشیع است واین سفر عمق علاقه و دلبستگی مردم با رهبری را به جهانیان نشان داد.

امام جمعه قزوین بیان کرد: غرب و استکبار هیچگاه از توطئه علیه نظام اسلامی غافل نشده اما این حضور باشکوه مردم در استقبال از ولی فقیه بار دیگر نقشه دشمنان را نقش برآب کرد.

وی در ادامه به سالروز تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام و روز ملی مبارزه با استکبار و دانش آموز اشاره کرد و خواستار حضور پرشور دانش آموزان در راهپیمایی 13 آبان شد.

خطیب جمعه قزوین در خصوص هفته بسیج دانش آموزی هم مطالبی بیان کرد و گفت: شهید فهمیده نوجوان بسیجی الگو و نمونه بارز نوجوان فهیم و انقلابی و بسیجی است که باید الگوی دیگر دانش آموزان قرار گیرد.

وی اضافه کرد: وجود بسیج فقط برای زمان جنگ نیست بلکه در همه زمانها بسیج باید از دین خدا دفاع کند و در عرصه های مختلف حضور پر رنگ داشته باشد.

آیت الله باریک بین با تقدیر از برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب در استان قزوین خواستار توجه مسئولان فرهنگی برای افزایش سرانه کتاب خوانی و مطالعه در استان شد.