به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون زندی قبل از دیدار روز شنبه استیل آذین برابر پرسپولیس ضمن بیان این مطلب گفت: پس از بازی نسبتا خوب مقابل شاهین و کسب یک امتیاز، در حال حاضر در شرایط خوبی به سر می بریم و به دنبال این هستیم تا با یک برد شیرین مقابل پرسپولیس زمینه بازگشت به رده‌های بالایی جدول را فراهم کنیم.

وی افزود: برابر پرسپولیس بازی سختی در پیش داریم. پرسپولیس در چند بازی اخیر نسبت به قبل دارد شرایط بهتری و باید مراقب این تیم باشیم.

زندی ادامه داد: برخلاف بازی های گذشته قطعا استیل آذین متفاوتی را در دیدار برابر پرسپولیس خواهید دید. ما نشان داده ایم در بازی های بزرگ به مراتب بهتر بازی می کنیم. هر وقت تیمی مقابل ما فوتبال بازی کند دچار مشکل می شود به همین دلیل با وجود داشتن مصدومان زیاد شک نکنید که با پیروانی به دنبال 3 امتیاز هستیم.